Como “grave e irresponsable” calificó el Partido Conservador declaraciones de Petro sobre elecciones

Partido Conservador se pronunció sobre las declaraciones de Gustavo Petro

El Partido Conservador se pronunció frente a las recientes declaraciones del presidente a Gustavo Petro, quien manifestó no reconocer la legitimidad de la elección de Abelardo de La Espriella como presidente de la República, y de apoyar las acciones jurídicas para anularla.

“Grave e irresponsable que el Presidente Petro insista en deslegitimar las instituciones solo porque el resultado democrático no favoreció a su candidato”, señaló el Partido.

“En lugar de presentar pruebas concluyentes ante las autoridades competentes, recurre a señalamientos en redes sociales que buscan desconocer una derrota política legítima sembrando relatos mentirosos sobre el proceso electoral”, añadió la colectividad en la publicación de redes sociales.

El Partido Conservador también manifestó su respaldo a las instituciones electorales.

“Respaldamos plenamente a la Registraduría Nacional y CNE, cuya labor fue reconocida y destacada tanto en Colombia como por las misiones de observación electoral internacionales”, señalaron.

Finalmente, el Partido le hizo un llamado al Presidente Petro, quien dejará el cargo el próximo 7 de agosto, a respetar las instituciones y la democracia.

“La democracia Presidente Petro se defiende respetando las instituciones, el Estado de Derecho y la voluntad de los colombianos, no con mentiras y desinformación”, dice la declaración.

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