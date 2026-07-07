Presidente Petro citó a bancada del Pacto Histórico en Casa de Nariño este martes 7 de julio

El presidente Gustavo Petro citó a la bancada de senadores y representantes electos del Pacto Histórico a una reunión en la Casa de Nariño este martes, 7 de julio, a las 2:00 de la tarde.

Esto, en medio de los mensajes que ha publicado insistiendo en el desconocimiento de los resultados, pese a la certificación del CNE a Abelardo de la Espriella como presidente electo.

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