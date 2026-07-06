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06 jul 2026 Actualizado 22:26

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Fútbol

Ímer Machado renunció a la dirección de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol

Con la salida de Machado, se esperan grandes cambios en la Comisión Arbitral.

Imer Machado

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En la tarde de este lunes 6 de julio, se conoció la renuncia de Ímer Machado a su cargo como Director de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol. Luego de su trabajo como juez de campo, desde 2016 Machado pasó a tener un rol de dirigente y se integró a la estructura de la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, donde se convirtió en el Director Técnico.

Machado era el encargado directo de la capacitación, la logística y pretemporadas de los árbitros de las categorías FIFA y la primera categoría del fútbol profesional colombiano.

Por el momento, se desconoce la razón detrás de su renuncia y se espera el comunicado oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y el nombre de la persona que tomará su cargo.

Noticia en desarrollo...

Anamaria Rodríguez

Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...

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