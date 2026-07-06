“Hay que recuperar la confianza en la institución”: Rafael Acevedo

El candidato del partido ASI, Alianza Social Independiente, el arquitecto Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, oficializó el 11 de junio de 2026 la inscripción como candidato a la Alcaldía de Tunja para las elecciones atípicas del próximo 26 de julio. Pasó por los micrófonos de Caracol Radio donde habló de recuperación de patrimonio, infraestructura entre otros.

Acevedo comentó que se perdió la gobernanza institucional “se perdió por la irresponsabilidad de las administraciones que han venido en los últimos tiempos. Hay que recuperar la confianza en la institución, hay que darle al usuario que es el ciudadano la atención y ¿qué hay que hacer primero? una auditoría forense que verdaderamente se sepa qué pasó con Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, porque aquí los recursos son de nosotros, de todos, no que son sus impuestos, nuestros impuestos. Es el futuro de sus hijos y de sus nietos".

El arquitecto señaló la preocupación que hace 20 años no se hace el Plan de Ordenamiento Territorial “este Plan de Ordenamiento Territorial tiene que ir amarrado a un plan estratégico urbano a 10, 20 y 30 años. Yo me he preparado para esto, yo estuve en el Congreso Internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE- en Barranquilla para aprender desde la experiencia y venir a contarle a los Tunjanos que lo que Barranquilla pensó hace 30 años está terminando, pero con una planeación estratégica muy bien fundamentada y muy bien determinada, sabiendo para dónde vamos”.

Otro de los temas que profundizó, tiene que ver con el patrimonio donde indicó que contamos con toda la riqueza pero no nos apropiamos de lo nuestro “aquí en Tunja tenemos unos potenciales, pero no somos destino. Ahí hay un Centro histórico cayéndose a pedazos y ni hablar de esas latas de la Plaza de Bolívar hace 12 años todavía. Se gobierna de espaldas al centro histórico, que es nuestra razón de ser, pero es que es la riqueza más impresionante. Entre las Nieves y San Lázaro tenemos 11 iglesias del siglo XVI y XVII únicas en Latinoamérica pero las pinturas de Arce y Ceballos del siglo XVI se están derritiendo por las goteras. El patrimonio es de todos así el inmueble sea privado y el municipio tiene que hacer un S.O.S. para rescatarlo”.

Habría que hacer una cosa también, un PEN, un Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, porque no hay conocimiento, no hay autoridad, no hay criterio, pues no se ha hecho pero eso tiene que hacerse con la comunidad, con los dueños de los inmuebles, permitirle que abra la actividad económica que es lo que genera la dinámica de una ciudad para el comercio y la economía pero si no te dejan abrir una puerta para cobrar un arriendo y poder avanzar, pues no va a pasar nada, se va a seguir cayendo".

“Aquí tiene que prevalecer el interés de la ciudad por encima de todo, y eso es lo que yo sé, por eso es que yo quiero llegar con autoridad, con criterio y con conocimiento, pero esa autoridad me la dan ustedes el 26 de julio, cuando salgan a votar por una propuesta seria. Mientras sigamos haciendo lo que están haciendo ahí, mientras un contratista reúna 15 mil millones para entregárselos y hoy no aparece, no se va a tapar el hueco, y ese hueco que había que tapar hace 6 meses o 8 meses que era de 30 centímetros, hoy es de 3 metros, pues nunca va a alcanzar la plata. Lo que hay que hacer es una unidad permanente de mantenimiento vial 24-7, que se atienda la emergencia de inmediato, y no tener que esperar para que los recursos no sean invertidos”.

Acevedo dijo que no solo hay que arreglarle la vía o problemas al amigo del alcalde o concejal “no, no, aquí todo es por igual, aquí hay que llevar los recursos donde están, allá al barrio hay que volver a lo anterior, es que aquí necesitamos es volver a lo que era medio Tunja hace 30, 40 años, se pavimentó con las acciones comunales, con el convite y ahí han funcionado, y todavía están las vías, pues hay que llevar la plata directamente allá para que no pase eso, para que no se refunda, y después busquemos al contratista, a ver donde lo encontramos”.

Para las elecciones atípicas de este 26 de julio, en Tunja están habilitados para estas atípicas 140.000 votos, se prevé por estadísticas y condiciones normales, que salga por ahí el 30% pero la invitación que hace el candidato es no quedarse en casa “no nos vamos a quedar en la casa durmiendo, mirando como se nos define el futuro de sus hijos y de sus nietos. Escúchenlos a todos, hay hojas de vida, pero miren como han estado, que han hecho y cómo lo han hecho, dónde han desempeñado sus cargos y sus actividades de vida”, finalizó.