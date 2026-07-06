Cero rendimientos por giro de $14.000 millones de la Alcaldía de Tunja a Don Matías SAS

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez, confirmó que la Administración Municipal inició el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato ejecutado por Don Matías SAS

Tunja

En diálogo con Caracol Radio la alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez Gómez entregó información nueva sobre el contrato interadministrativo 1767 de 2025 suscrito por el alcalde de ese momento Mikhail Krasnov con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S., por $15.076.144.076,64, y que la administración municipal le anticipó el 95%, es decir, $14.322.336.872,808.

Se trata, de acuerdo con el documento de un contrato interadministrativo de administración de recursos para la puesta en marcha y ejecución de los programas, subprogramas y proyectos denominados, “infraestructura red vial regional – conectemos caminos hacía el futuro”, “calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica, media y superior- construyendo alianzas para educar”, “fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos – participación activa para construir el territorio que soñamos”, y “ordenamiento territorial y desarrollo urbano – ambiente urbano ambiente de todos” en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Conectemos Tunja con el Mundo”.

La funcionaria mencionó las dificultades que encontró con la falta de información, las obras sin terminar y el desconocimiento del paradero de esos millonarios recursos del municipio.

“Después de que tuvimos el Consejo de Gobierno ampliado, la tesorera nos remite una certificación donde nos decía que el dinero no está en ninguna cuenta del municipio. Al hacer la búsqueda de la trazabilidad de los comprobantes de egreso en el municipio y del material que estaba cargado en el Secop se ve que el dinero salió a una cuenta a nombre de la empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS, que está en el Banco de Bogotá”.

La certificación bancaria muestra en cero los rendimientos financieros que supuestamente eran para el municipio.

“Es una cuenta corriente, pero realmente pues no atiende a lo que contractualmente quedó dispuesto, que es una cuenta libre de todo gravamen financiero que genere rendimientos. La Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías SAS allegan a la Secretaría de Infraestructura en su calidad de supervisora, una certificación bancaria con los rendimientos financieros. Pero encontramos con sorpresa que en la columna de intereses todo está en cero, es decir, no ha generado rendimientos financieros presuntamente o no sé si la certificación está incompleta. Estamos haciendo las averiguaciones pertinentes, sobre todo porque hay que tener claro algo y es que esta información bancaria está sometida a reserva. Nadie más que el titular de la cuenta puede solicitar estos informes”.

La alcaldesa (e) se refirió a lo que dice esa certificación bancaria que presentó el contratista.

“En lo jurídico hay una complejidad porque hay que tener en cuenta que la transferencia se hace sí, pero la administración de recursos el municipio no es titular de la cuenta bancaria. En este momento la información bancaria está sometida bajo una reserva legal bastante importante y estamos intentando hacer los acercamientos y también a nivel jurídico estudiar qué posibilidad tenemos de solicitar directamente nosotros la información, pero más allá de cualquier cosa vemos esto con una preocupación mayúscula, porque si nos allegan un documento que dice estamos reportando los rendimientos financieros, pero no hay rendimientos financieros”.

La alcaldesa (e) mencionó las opciones que maneja la administración municipal de Tunja sobre ese contrato interadministrativo.

“A nivel interno de la administración municipal que la Unidad de Contratación Estatal sea muy ágil en el procedimiento de incumplimiento contractual para evaluar si en efecto hay un incumplimiento, si procede una liquidación unilateral del contrato que de todas formas hay que ser claros en el tema de la liquidación unilateral y es que el 95% del recurso ya fue transferido y ya no está”.

La funcionaria cuestionó la figura usada por la alcaldía en su momento si no había documentos que permitieran establecer que evidentemente ese dinero se iba a invertir correctamente y las obras le iban a servir a la gente.

“No existen dentro de los estudios previos de este contrato, estudios y diseños de lo que se va a intervenir, de las vías que se van a intervenir, de los colegios que se van a intervenir, entonces es allí donde uno se pregunta, pues sin siquiera había estudios y diseños, cómo se determinó que esta era la figura más idónea para contratar una obra pública y cómo se determinó que a nivel técnico era posible hacerlo en tan solo 3 meses, que ya se evidenció que no porque el contrato fue prorrogado y está vigente hasta septiembre de este año y es allí entonces donde también surge la pregunta, solo quedan dos meses y las obras no reportan más del 35% de avance. No hay que ser un experto para saber que no van a alcanzar a terminarlas en ese tiempo porque no están cumpliendo los cronogramas de obra”.

Recordemos que del 22 al 26 de julio de 2026 estuvo en la alcaldía de Tunja una delegación de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la fiscalía general de la nación en el marco de una indagación penal sobre este polémico contrato interadministrativo suscrito durante el gobierno de Mikhail Krasnov con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.