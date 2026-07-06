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06 jul 2026 Actualizado 18:51

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Hay que hacer realidad la promesa de la descentralización”: alcalde Galán

El mandatario que hay fortalecer la gestión de los territorios y responder mejor a las necesidades de la ciudadanía.

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Durante el evento de conmemoración de los 35 años de la Constitución, realizado en la Universidad Externado de Colombia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a defender, desarrollar y profundizar los principios consagrados en la Carta Política.

“Estoy seguro de que a quienes estamos hoy reunidos para conmemorar los 35 años de nuestra Constitución nos une un mismo interés, honrar esa Constitución. No existe mejor manera de hacerlo que trabajando día a día, y sin descanso”, dijo Galán.

Además, el mandatario aseguró que una descentralización con recursos suficientes es clave para fortalecer la gestión de los territorios y responder mejor a las necesidades de la ciudadanía.

“Hacer realidad la promesa de la descentralización y garantizar que las competencias vengan con recursos transformará la vida de los ciudadanos”, agregó.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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