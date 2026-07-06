Denuncian explotación minera en Zetaquira, cerca al santuario El Alto del Coro

Paola Rojas, ciudadana defensora del territorio, dio a conocer la difícil situación que se viene presentado en el municipio de Zetaquira “en calidad de ciudadana queremos que Boyacá esté enterada que en el municipio de Zetaquira, Boyacá, específicamente en el sector del santuario El Alto del Coro, (muy reconocido este sitio por ser un espacio o santuario de turismo), se está viendo en estos momentos afectado por un desarrollo y actividad minera que se está generando precisamente en la falda de la montaña, una preocupación continuada que se está desarrollando durante muchos años”.

Rojas hace el llamado no solo a la comunidad como veedores, sino a las autoridades competentes para que no se continúe realizando minería.

“A lo largo de ese proceso, ya estamos encontrando que distintas entidades a las que les compete la situación administrativamente y de licenciamientos están evadiendo responsabilidades frente al ordenamiento territorial del municipio, también garantías frente a la protección de la fauna y la flora en el municipio y resulta que lo más grave es que se está proyectando este polígono de extracción minera sobre, o en superposición del sendero que lleva más de 40 años de uso público y de tránsito público para acceder al santuario”.

“La Agencia Nacional de Minería, CorpoBoyacá, la administración municipal son las que les compete mirar qué se está haciendo y por qué se debe autorizar y administrar esta situación y actividad que la realiza un particular específicamente”.

Menciona que esta situación se ha convertido en un desgaste ya que nadie responde.

“Ahí como decimos popularmente se tiran la pelota unos a otros. La Agencia Nacional de Minería expresa que jurídicamente es la administración municipal la que tiene que ponerse frente al ejercicio del deber de ellos de verificar y validar si todo está en correcto orden. En el último derecho de petición evidencia que efectivamente la licencia ambiental no es acorde a la situación actual del municipio frente al ordenamiento territorial de este y frente a la particular situación que no existe la licencia ambiental un ítem que proteja o que tengan entendido la fauna y la flora del sector”, sostuvo.

“Esto es preocupante porque ya se están ejerciendo una cantidad de actividades en toneladas de movimientos de tierra y se está destruyendo fauna, flora y cambiando de posición el hábitat de estos; nada se dice y nada se hace. En el último derecho de petición que contestó CorpoBoyacá existe una ambigüedad jurídica, digámoslo así, porque no se sabe quién es el que responde frente a cualquier hecho o situación grave que pueda pasar allí”.

Se espera que Corpoboyacá atienda la solicitud de la reclamación por parte de Paula Rojas y otros denunciantes, por las actividades de explotación minera que presuntamente se desarrollan en el sector denominado Alto del Coro, jurisdicción del municipio de Zetaquira.