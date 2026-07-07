Esto se sabe de la celebración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá desde el 9 de julio

Comienzan las festividades de la Virgen del Rosario, una fiesta principal que se celebrará el próximo 9 de julio con una eucaristía campal en la Plaza de La Libertad.

Posteriormente, durante el primer puente festivo en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, el municipio desarrollará una agenda que incluirá presentaciones culturales, muestras gastronómicas y artesanales, además de un espectáculo de juegos pirotécnicos en homenaje a la patrona de Colombia.

El alcalde Jefferson Leonardo Caro, confirmó que ya fueron extendidas invitaciones a representantes del Gobierno nacional y departamental para participar en las festividades religiosas, que cada año congregan a miles de fieles provenientes de diferentes regiones del país.

“Se han hecho algunas invitaciones porque normalmente se realizan. Esperemos saber con quiénes contamos. De hecho, el presidente electo iba a venir el sábado anterior, pero por algunas razones no pudo venir por la agenda y él envió un comunicado donde decía que iba a venir el 9 de julio, muy seguramente estará el doctor Abelardo de la Espriella acá en Chiquinquirá para esa celebración”, señaló el mandatario.

El 1 de junio de 2026 se sancionó la Ley 2578 de 2026, “por medio de la cual se vincula a la nación en el homenaje al municipio de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá, como destacado centro turístico religioso, histórico y cultural, y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 6,la ley crea un nuevo día festivo nacional: el 9 de julio de cada año, Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el cual constituye un día de descanso remunerado obligatorio para todos los trabajadores del sector público y privado.