Se realizará Foro Regional Mujeres, Agua y Paz en Chíquiza, Boyacá

Como lo dio a conocer el portal Entreojos.co, el próximo 10 de julio, el centro poblado de San Pedro de Iguaque, en el municipio de Chíquiza, será escenario del Foro Regional Mujeres, Agua y Paz: mujeres líderes en la gestión del agua y la construcción de paz, un encuentro que reunirá a comunidades rurales, instituciones públicas, organizaciones sociales, academia y sector productivo para dialogar sobre los desafíos de la gobernanza comunitaria del agua en el complejo de páramo Iguaque-Merchán.

El evento es organizado por la Asociación El Convite Campesino y Swissaid Colombia, en el marco del proyecto Conectando Páramos, iniciativa que promueve la agroecología, la conservación de los ecosistemas altoandinos y el fortalecimiento de la participación comunitaria en municipios de Boyacá. El foro abordará como tema central el papel de las mujeres en la gestión del recurso hídrico y la construcción de paz territorial, y la necesidad de promover y respaldar su liderazgo en organizaciones comunitarias como las juntas de acción comunal o las de acueducto veredal.

Daniela Arcos, trabajadora social y coordinadora general del Proyecto Conectando Páramos, que la jornada permitirá compartir las experiencias de los comités de gobernanza comunitaria conformados durante la ejecución del proyecto, espacios donde líderes y lideresas han fortalecido sus capacidades para participar en las decisiones sobre el agua, conocer los mecanismos legales de participación ciudadana e impulsar acciones de incidencia para la defensa de este derecho.

El encuentro también abrirá un espacio de diálogo sobre problemáticas que afectan a diferentes municipios del complejo Iguaque-Merchán, como las dificultades de acceso al agua en zonas rurales, el fortalecimiento de los acueductos comunitarios, la calidad del recurso hídrico, los conflictos asociados a las concesiones de agua y la protección de los ecosistemas que abastecen a las comunidades.

Al foro asistirán representantes de organizaciones campesinas, alcaldías, autoridades ambientales, entidades nacionales, universidades, centros de investigación, empresas y comunidades de Arcabuco, Chíquiza, Cómbita, Gachantivá, Moniquirá, Sotaquirá, Togüí, Tunja y Villa de Leyva.