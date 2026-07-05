Habitante de Berbeo Boyacá, denuncia suspensión de servicios de salud

En un comunicado de prensa, el Hospital Regional de Miraflores E.S.E dio a conocer que varios servicios fueron suspendidos de la Eps Coosalud temporalmente y que serían agendados y atendidos nuevamente una vez la Eps cumpla con el pago directo correspondiente a la prestación de servicios a sus afiliados.

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Juan Domingo Vargas, usuario, comentó que municipios como Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Miraflores y Zetaquira, no cuentan con el servicio de salud.

“Es una realidad que pone en jaque y mate a nuestras familias ya que esta población es un 85% de la tercera edad, las cuales sufren sus patologías diversas, algunas crónicas y otras hasta terminales. Por ejemplo, hay personal que sufre de cáncer en sus tratamientos médicos continuados aquí en Miraflores, también personas que sufren de úlcera varicosas, las cuales tienen que asistir a la clínica de heridas del Hospital de Miraflores para que le hagan sus curaciones a diario o cada tercer día”.

“En mi familia, por ejemplo, tengo mi madre que tiene unas úlcera varicosa en ambas piernas y tiene que asistir a curaciones en el hospital cada cuatro días. De igual manera tengo a mi única hermana, que sufre de Parkinson, la cual tiene que hacerle terapias diarias. No sabemos hasta cuándo, si habrá solución a corto, mediano o largo plazo”, sostuvo.

Vargas, explica que a pesar de que desde el 3 de julio de este año no cuentan con algunos servicios de salud, los afectados tienen recelo de denunciar, hacen un llamado al gobierno departamental para que puedan gozar de este derecho fundamental, servicio completo y eficiente.

“Hay gente que le da miedo colocar la denuncia, ¿por qué? porque acuden a las personalidades municipales y como se dice coloquialmente no le paran bolas a la gente, no escuchan, en realidad no cumple su funcionalidad”, finalizó.

Para conocer los centros de atención alternativos, radicar documentos o recibir orientación sobre autorizaciones, estos son los canales oficiales de Coosalud: