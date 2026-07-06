Policía Metropolitana de Tunja entregó balance con 718 capturas y 16 estructuras criminales

Coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja / Foto: Secretaría de Gobierno de Boyacá.

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja entregó el balance operativo y de seguridad correspondiente al primer semestre del año, destacando importantes resultados en materia de capturas, desarticulación de estructuras criminales, incautaciones y reducción de diferentes modalidades delictivas en la capital boyacense y su área de influencia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Gustavo Lemus, informó que durante este periodo se realizaron 718 capturas, de las cuales 611 fueron en flagrancia y 107 mediante orden judicial.

“De estas capturas, 174 han sido por lesiones personales, 123 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 104 por violencia intrafamiliar, 73 por hurto a personas, 44 en daño en bien ajeno, 26 por hurto a comercio y 24 por receptación. De igual manera, hemos recuperado 12 vehículos, 31 motocicletas, 94 casos de mercancía recuperada, 606 casos de mercancía incautada, 19 armas de fuego, de estas sin permiso 19 y 4 con permiso por el decreto”, aseguró Lemus Pinto.

El coronel Lemus también destacó la ejecución de 12 diligencias de allanamiento durante el semestre. La más reciente se llevó a cabo en Tunja, donde fueron capturadas dos personas y se logró la incautación de sustancias estupefacientes.

Uno de los resultados más relevantes corresponde a la desarticulación de 16 estructuras criminales, un trabajo que, según el comandante, ha sido posible gracias a la información suministrada por la comunidad, el trabajo de la Policía Comunitaria y las labores investigativas desarrolladas en barrios y veredas.

De igual manera, informó sobre la captura de tres actores criminales de alto impacto, entre ellos una persona investigada por terrorismo, relacionada con el caso de la volqueta ocurrido en Tunja el pasado 8 de noviembre de 2025, además de responsables de hurto a personas y hurto a residencias.

“Se han capturado tres actores criminales, uno por terrorismo, que tiene que ver con alias “La Churca” que está involucrada en el caso de la volqueta con explosivos acá en Tunja”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

En la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, la Policía reportó la incautación de 109 kilogramos de estupefacientes, cifra que representa 20 kilogramos más frente al mismo periodo del año anterior.

A este resultado se suman la incautación de 649 gramos de cocaína, 1.342 gramos de bazuco, 891 gramos de base de coca y 350 gramos de éxtasis.

“Tenemos la incautación de 109 kilogramos de estupefacientes, 20 kilogramos más que el año pasado a la fecha, también 649 gramos de cocaína, 1342 gramos de bazuco, 891 gramos de base de coca y 350 gramos de éxtasis”, añadió.

El balance también evidencia una reducción en diferentes indicadores de criminalidad, entre ellos:

Extorsión: -30 %

Hurto a vehículos: -43 %

Hurto a comercio: -18 %

Hurto a residencias: -95 %

Hurto a personas: -8 %

Hurto a motocicletas: -10 %

Abigeato: -20 %

Según explicó el comandante, estos resultados obedecen a la focalización del servicio policial y al fortalecimiento de las estrategias preventivas y operativas para combatir los delitos que más afectan a la ciudadanía, especialmente las lesiones personales y la violencia intrafamiliar.

En el componente preventivo, la Patrulla Púrpura desarrolló 812 campañas, logrando impactar a más de 20.000 personas mediante actividades de sensibilización y prevención.

Asimismo, durante el primer semestre la línea de emergencia recibió 101.846 llamadas, de las cuales 29.000 correspondieron a motivos efectivos de atención policial.

Finalmente, las autoridades informaron que fueron impuestos 7.083 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, como parte de las acciones de control adelantadas en barrios y zonas rurales de la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Tunja.

El coronel Javier Gustavo Lemus destacó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre las diferentes especialidades de la Policía Nacional, los investigadores, la Policía Comunitaria y la colaboración permanente de la ciudadanía mediante el suministro de información que ha permitido fortalecer las acciones contra la delincuencia.