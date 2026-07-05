Pensionados en el exterior podrían perder mesada si no hacen este trámite: debe hacerse cada 6 meses

Los colombianos que reciben una pensión y residen en el exterior deben cumplir periódicamente con un requisito obligatorio para seguir recibiendo su mesada: la acreditación de supervivencia, también conocida como fe de vida.

Este trámite, establecido por la normativa colombiana, busca confirmar que el beneficiario continúa con vida y que los recursos públicos se entregan únicamente a quienes tienen derecho a recibirlos.

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Acreditación de supervivencia: requisito legal en Colombia

La legislación vigente establece que este procedimiento debe realizarse cada seis meses, sin excepción. Su objetivo principal es evitar pagos indebidos dentro del sistema pensional y garantizar la correcta administración de los recursos de seguridad social.

Las autoridades recuerdan que no cumplir con este requisito puede generar la suspensión temporal del pago de la pensión hasta que se acredite la situación del beneficiario.

Trámite de fe de vida en el exterior

Los pensionados colombianos que viven fuera del país cuentan con dos alternativas para cumplir con la acreditación de supervivencia.

La primera opción es acudir personalmente al consulado de Colombia más cercano a su lugar de residencia, donde un funcionario verifica la identidad y el estado de vida del ciudadano.

La segunda alternativa consiste en presentar un certificado expedido por una autoridad pública del país donde reside el pensionado, siempre y cuando dicho documento cumpla con los requisitos de validez internacional exigidos por Colombia.

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Documentos válidos para acreditar supervivencia

Para realizar el trámite en un consulado colombiano, el pensionado debe presentar un documento de identidad vigente. Las autoridades aceptan:

Cédula de ciudadanía colombiana (amarilla con hologramas)

Pasaporte colombiano vigente

En el caso de personas que no puedan asistir personalmente al consulado, se recomienda comunicarse previamente con la oficina consular para recibir orientación sobre procedimientos alternativos.

Certificados emitidos en el extranjero deben apostillarse

Cuando el trámite se realiza ante una autoridad del país de residencia, el documento expedido no tiene validez automática en Colombia.

Para que sea aceptado, debe estar apostillado o legalizado, según las normas del país emisor. Solo después de cumplir este requisito puede ser enviado a la entidad responsable del pago de la pensión.

Consulados colombianos: verificación directa del pensionado

En los consulados, el procedimiento incluye la verificación presencial del pensionado, lo que permite certificar directamente su supervivencia. Posteriormente, el consulado remite la información a la entidad de seguridad social correspondiente para el registro oficial del trámite.

Este mecanismo es considerado uno de los más seguros para evitar fraudes o inconsistencias en el sistema pensional colombiano.

Documentos adicionales en casos especiales

En algunos casos, especialmente cuando la pensión se recibe en una cuenta bancaria en el exterior, pueden solicitarse requisitos adicionales, como:

Certificación bancaria con datos del titular y de la cuenta

Certificado de interrupción de afiliación a una EPS en Colombia, si aplica

Además, si el pensionado regresa a vivir al país, debe informar a la entidad correspondiente para actualizar su situación en el sistema de salud.

Recomendación de las autoridades

Las autoridades insisten en la importancia de cumplir el trámite dentro de los plazos establecidos para evitar suspensiones en el pago de la mesada pensional. También recomiendan anticiparse a los vencimientos y verificar los requisitos específicos según el país de residencia.