Fuerte caída de rocas entre Macanal y Santa María, Boyacá

Este sábado 6 de julio se presentó cierre de la vía en el sector Macanal - Santa María (PR 42+800) debido a la caída de rocas sobre la calzada. De acuerdo con el reporte preliminar, varios vehículos resultaron afectados. Personal de la Concesión del Sisga y de la Policía hicieron presencia en el lugar, atendiendo la emergencia y evaluando las condiciones de seguridad para la reapertura de la vía.

Milena Porras, líder comunal manifestó a Caracol Radio que no es un simple problema de caída de rocas, sino que se le debe hacer mantenimiento a la vía “el día de ayer hubo un desprendimiento de unas rocas muy grandes en el sector de La Virgen, entre Santa María y Macanal, a la altura del PR42 donde ya hace un año justamente (estamos de aniversario), se había presentado la pérdida de la banca por la suelta de compuertas de AES Colombia y pues esta situación fue muy fuerte, pero en esta ocasión, ya fueron las rocas que cayeron encima ocasionando pérdidas de algunos vehículos, afectaciones a algunos usuarios que estaban ahí en el pare y siga, antes de que les dieran vía para continuar el trayecto”.

Aunque en esta oportunidad fue caída de rocas, los habitantes y turistas que transitan por este sector, ya durante años han tenido que soportar el mal estado de la vía “es un tema de nunca acabar; digamos, si bien hay una serie de responsabilidades que todas se están tipificando incluso por la ola invernal poque ha venido lloviendo en el sector, no es una situación que se prevea. El tema está en que no se hacen los mantenimientos periódicos, no se hace la revisión de esas estructuras ya eso hay que sumarle que allí cerca de esas rocas que están cayendo, baja el túnel de carga de la represa a unos 100 o 150 metros”.

Porras mencionó que se entiende que los operadores están en producción al 100%, esa vibración sumada a lo que ocasiona la lluvia y que no se hacen los mantenimientos, es lo que desencadena este tipo de emergencias.

Aunque los mandatarios locales han hecho sus peticiones, esto obedece a un tema del ámbito del orden nacional. Si bien los alcaldes ponen sus quejas y tratan de hacer lo que pueden desde el territorio, realmente la líder comunal solicita un llamado urgente.

“Nosotros estamos a la espera de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y el Ministerio de Transporte, que son finalmente los dueños y los que tienen el concesionario, puedan brindar soluciones porque lo que decimos: ellos todo lo respaldan con el hecho de ola invernal y pues, realmente si vamos a las situaciones, es más de mantenimiento que no se ha venido efectuando y que después desencadenan en estas emergencias”, finalizó.