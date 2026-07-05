Girley Natacha Ordóñez es la gobernadora electa de San Andrés con más de 10.000 votos

La Registraduría Nacional informó los resultados preliminares de la elección atípica para la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los que Girley Natacha Ordóñez aparece como gobernadora electa tras alcanzar más de 10.000 votos, con el 95,04 % de las mesas informadas.

La candidata, respaldada por el Partido Liberal y el Pacto Histórico, obtuvo una ventaja suficiente para consolidar su elección en una jornada en la que estaban habilitados para votar 53.872 ciudadanos.

Al cierre de las urnas, la Registraduría señaló que los comicios se desarrollaron sin mayores contratiempos. “La jornada electoral transcurrió con normalidad y los habitantes del archipiélago acudieron en completa calma a las urnas.

La Registraduría continúa cumpliendo con la organización de procesos electorales con plenas garantías para todos, así como con una logística electoral impecable”, afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos.

El funcionario también destacó la implementación de la autenticación biométrica para validar la identidad de los votantes y prevenir posibles casos de suplantación durante el proceso.

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Penagos agradeció el acompañamiento de las autoridades nacionales y departamentales, los organismos de control, la Fuerza Pública y los funcionarios de la Registraduría que participaron en la organización de esta elección atípica, la séptima que la entidad adelanta en el país durante 2026.