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04 jul 2026 Actualizado 17:21

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Tunja

Corpoboyacá entregó 1.300 kits de cosecha de agua lluvia en zonas rurales

Foto: Corpoboyacá

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Como parte de su compromiso con la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de las comunidades rurales, Corpoboyacá continúa avanzando en la implementación de proyectos de sostenibilidad hídrica, pago por servicios ambientales y procesos productivos sostenibles en su jurisdicción.

A través de estas iniciativas, la Corporación ha realizado la entrega de aproximadamente 1.300 kits de cosecha de agua lluvia destinados al sector agropecuario y a familias de las zonas rurales, promoviendo el uso eficiente del recurso hídrico y contribuyendo a la conservación de las fuentes naturales de agua.

La ingeniera Lina Monroy, subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, destacó que estas acciones permiten a las comunidades rurales aprovechar de manera sostenible el agua lluvia para fortalecer sus actividades productivas, al tiempo que reducen la presión sobre quebradas, nacimientos y demás fuentes hídricas estratégicas del territorio.

Del total de kits entregados, 800 fueron distribuidos durante 2025 y 500 en lo corrido del presente año, beneficiando a cientos de familias que hoy cuentan con herramientas para optimizar el almacenamiento y aprovechamiento del agua en sus predios.

Esta estrategia hace parte de las acciones que adelanta Corpoboyacá para promover prácticas sostenibles, mejorar la resiliencia de las comunidades frente a los efectos de la variabilidad climática y proteger los ecosistemas estratégicos de la región.

Asimismo, la implementación de los sistemas de cosecha de agua lluvia se convierte en una medida de preparación y adaptación ante las probabilidades de ocurrencia del fenómeno de El Niño, contribuyendo a garantizar una mayor disponibilidad del recurso hídrico para las actividades productivas y el bienestar de las comunidades rurales.

Con estas acciones, Corpoboyacá reafirma su compromiso con la gestión integral del recurso hídrico, la conservación ambiental y la construcción de un territorio más sostenible para las presentes y futuras generaciones.

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