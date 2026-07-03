Incineraron cabezote de tractocamión en vía Buenaventura; contenedor fue marcado con siglas del ELN

Incineraron cabezote de tractocamión en la vía Buenaventura; contenedor fue marcado con siglas del ELN

El cabezote de un tractocamión fue incinerado en la madrugada de este viernes 3 de julio de 2026 en la vía Buenaventura-Buga, a la altura del sector Bendiciones, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo cubría la ruta Buenaventura-Yumbo cuando fue interceptado por varios hombres armados que obligaron al conductor a detenerse. Posteriormente, los responsables prendieron fuego al cabezote del tractocamión.

La Policía Valle confirmó que el conductor salió ileso del hecho.

Según las primeras verificaciones de las autoridades, el contenedor fue marcado con las siglas “ELN”. De manera preliminar, la Policía indicó que en ese corredor vial tiene injerencia delictiva el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez de esa guerrilla. No obstante, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la autoría y las circunstancias de lo ocurrido.

El tractocamión transportaba un cargamento de electrodomésticos con destino al municipio de Yumbo.

La vía permanece habilitada mientras se adelantan las labores para retirar el vehículo. Entre tanto, la Policía del Valle, en coordinación con la Armada Nacional, reforzó la presencia en el corredor vial y continúa con las verificaciones y operativos correspondientes.