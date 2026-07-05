Vandalizan más de 16 semáforos en Cali; la mitad sigue fuera de servicio

La movilidad en Cali continúa seriamente afectada tras la vandalización de más de 16 semáforos en distintos sectores de la ciudad. Aunque avanzan las reparaciones, la última actualización indica que solo el 50 % de la red semafórica afectada ha sido recuperada, mientras la otra mitad permanece fuera de servicio, generando riesgos para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

Los daños fueron ocasionados por la manipulación y el apagado intencional de los dispositivos de control vial, afectando varios de los principales corredores de la capital vallecaucana, según denunció la Secretaría de Movilidad de Cali.

Hasta el momento, fueron restablecidos los semáforos de la Calle 5 con Carrera 27, Calle 44 con Carrera 8, Calle 44 con Carrera 4, Calle 36 con Carrera 32, Calle 36 con Carrera 39 y la Transversal 29 entre Carreras 28 y 30.

Sin embargo, continúan sin operar los cruces de la Calle 10 con Carrera 10, Calle 11 con Carrera 10, Calle 15 con Carrera 15, Calle 44 con Carrera 29, Calle 15 con Carrera 17, Calle 13 con Carrera 83, Calle 47 con Avenida 6 Norte, Calle 72U con Carrera 28D, Calle 52 con Avenida 3 Norte y Calle 55 con Avenida 3 Norte, donde los equipos técnicos mantienen las labores de recuperación.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes están detrás de estos actos de vandalismo que afectan la infraestructura vial y mantienen comprometida la movilidad en diferentes sectores de Cali.