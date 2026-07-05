🔴Tour de Francia : recorrido, horario y lo que se espera de la etapa 2 entre Tarragona y Barcelon
La segunda jornada del Tour de Francia 2026 llevará al pelotón a recorrer 168,5 kilómetros con un final explosivo en Montjuïc
La emoción del Tour de Francia 2026 continúa este domingo 5 de julio con la disputa de la segunda etapa, un recorrido de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona que promete ofrecer el primer gran espectáculo de montaña de la carrera. Tras la jornada inaugural, el pelotón afrontará un trazado que combina largos sectores llanos con un desenlace exigente que podría provocar movimientos importantes entre los aspirantes al maillot amarillo.
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Durante gran parte del recorrido, los ciclistas rodarán junto a la costa mediterránea en un perfil favorable para los velocistas y equipos interesados en controlar la fuga. Sin embargo, el panorama cambiará en los kilómetros finales con el ascenso a la Cota de Begues, de segunda categoría, antes de ingresar al circuito decisivo en Barcelona.
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Los últimos 20 kilómetros serán el gran atractivo de la jornada, ya que los corredores deberán superar en tres oportunidades la subida a Montjuïc. La ascensión al castillo, con una pendiente de 1,6 kilómetros al 9,3 % de desnivel, pondrá a prueba las piernas de los favoritos antes de un corto descenso y el ascenso definitivo hacia el Estadio Olímpico, donde estará ubicada la meta.
El final, inspirado en el tradicional recorrido de la Volta a Cataluña, ha sido escenario de triunfos de algunos de los mejores ciclistas del mundo en los últimos años. Nombres como Remco Evenepoel, Tadej Pogačar y Primož Roglič han conquistado esta llegada, lo que refleja la exigencia de un desenlace que podría dejar diferencias entre los principales candidatos al título del Tour de Francia 2026.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 2:
50 riders out of 184 starting make their debut in Tour de
27%
Ciclistas con la mayor cantidad de maillots de líder de la clasificación general en la historia de las Grandes Vueltas.
1 MERCKX Eddy7410610
190
2 HINAULT Bernard287314
115
3 Anquetil Jacques404715
102
4 INDURÁIN Miguel27604
91
5 Lanza Armstrong-77-
77
6 DE Chris25519
76
7 CONTADOR Alberto331423
70
8 MOSER Francesco5677
70
9 POGAČAR Tadej1950-
69
10 BARTALI Gino4722
Clasificación general virtual en este momento
1 MOLENAAR Alex▲2322:59-
2 VAN DEN BROEK Frank▲581:21-
3 VINGEGAARD Jonas▼22:12-
4 GANNA Filippo▼22:20-
5 POGAČAR Tadej▼22:24
Bernal Egan (Netcompany INEOS) ha recorrido 5000 kilómetros en competición esta temporada.
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team tirando del pelotón
Los mejores resultados de la etapa enTour de Francia para directores deportivos.
1 ROBA Tom1 (9x)1998-2000
2 Cummings Steve1 (2x)2015-2016
3 MAASSEN Frans11990
4 BAUER Steve11988
5 DESSEL Cyril12008
Bienvenidos:
Esta es el minuto a minuto por la etapa 2 del Tour de Francia