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05 jul 2026 Actualizado 13:30

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Tour de Francia

🔴Tour de Francia : recorrido, horario y lo que se espera de la etapa 2 entre Tarragona y Barcelon

La segunda jornada del Tour de Francia 2026 llevará al pelotón a recorrer 168,5 kilómetros con un final explosivo en Montjuïc

TARRAGONA, SPAIN - JULY 05: Nico Denz of Germany and Team Red Bull - BORA - hansgrohe prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 2 a 168.5km stage from Tarragona to Barcelona 109m / #UCIWT / on July 05, 2026 in Tarragona, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

TARRAGONA, SPAIN - JULY 05: Nico Denz of Germany and Team Red Bull - BORA - hansgrohe prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 2 a 168.5km stage from Tarragona to Barcelona 109m / #UCIWT / on July 05, 2026 in Tarragona, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

TARRAGONA, SPAIN - JULY 05: Nico Denz of Germany and Team Red Bull - BORA - hansgrohe prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 2 a 168.5km stage from Tarragona to Barcelona 109m / #UCIWT / on July 05, 2026 in Tarragona, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La emoción del Tour de Francia 2026 continúa este domingo 5 de julio con la disputa de la segunda etapa, un recorrido de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona que promete ofrecer el primer gran espectáculo de montaña de la carrera. Tras la jornada inaugural, el pelotón afrontará un trazado que combina largos sectores llanos con un desenlace exigente que podría provocar movimientos importantes entre los aspirantes al maillot amarillo.

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Durante gran parte del recorrido, los ciclistas rodarán junto a la costa mediterránea en un perfil favorable para los velocistas y equipos interesados en controlar la fuga. Sin embargo, el panorama cambiará en los kilómetros finales con el ascenso a la Cota de Begues, de segunda categoría, antes de ingresar al circuito decisivo en Barcelona.

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Los últimos 20 kilómetros serán el gran atractivo de la jornada, ya que los corredores deberán superar en tres oportunidades la subida a Montjuïc. La ascensión al castillo, con una pendiente de 1,6 kilómetros al 9,3 % de desnivel, pondrá a prueba las piernas de los favoritos antes de un corto descenso y el ascenso definitivo hacia el Estadio Olímpico, donde estará ubicada la meta.

El final, inspirado en el tradicional recorrido de la Volta a Cataluña, ha sido escenario de triunfos de algunos de los mejores ciclistas del mundo en los últimos años. Nombres como Remco Evenepoel, Tadej Pogačar y Primož Roglič han conquistado esta llegada, lo que refleja la exigencia de un desenlace que podría dejar diferencias entre los principales candidatos al título del Tour de Francia 2026.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 2:

Hay nuevos mensajes
-94

50 riders out of 184 starting make their debut in Tour de

27%

Ciclistas con la mayor cantidad de maillots de líder de la clasificación general en la historia de las Grandes Vueltas.

1 MERCKX Eddy7410610

190

2 HINAULT Bernard287314

115

3 Anquetil Jacques404715

102

4 INDURÁIN Miguel27604

91

5 Lanza Armstrong-77-

77

6 DE Chris25519

76

7 CONTADOR Alberto331423

70

8 MOSER Francesco5677

70

9 POGAČAR Tadej1950-

69

10 BARTALI Gino4722

-111

Clasificación general virtual en este momento

1 MOLENAAR Alex▲2322:59-

2 VAN DEN BROEK Frank▲581:21-

3 VINGEGAARD ​​Jonas▼22:12-

4 GANNA Filippo▼22:20-

5 POGAČAR Tadej▼22:24

-115



 Bernal Egan (Netcompany INEOS) ha recorrido 5000 kilómetros en competición esta temporada.

-119



 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team tirando del pelotón

-122

Los mejores resultados de la etapa enTour de Francia para directores deportivos.

1 ROBA Tom1 (9x)1998-2000

2 Cummings Steve1 (2x)2015-2016

3 MAASSEN Frans11990

4 BAUER Steve11988

5 DESSEL Cyril12008

Bienvenidos: 

Esta es el minuto a minuto por la etapa 2 del Tour de Francia

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