🔴Tour de Francia : recorrido, horario y lo que se espera de la etapa 2 entre Tarragona y Barcelon

TARRAGONA, SPAIN - JULY 05: Nico Denz of Germany and Team Red Bull - BORA - hansgrohe prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 2 a 168.5km stage from Tarragona to Barcelona 109m / #UCIWT / on July 05, 2026 in Tarragona, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La emoción del Tour de Francia 2026 continúa este domingo 5 de julio con la disputa de la segunda etapa, un recorrido de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona que promete ofrecer el primer gran espectáculo de montaña de la carrera. Tras la jornada inaugural, el pelotón afrontará un trazado que combina largos sectores llanos con un desenlace exigente que podría provocar movimientos importantes entre los aspirantes al maillot amarillo.

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Durante gran parte del recorrido, los ciclistas rodarán junto a la costa mediterránea en un perfil favorable para los velocistas y equipos interesados en controlar la fuga. Sin embargo, el panorama cambiará en los kilómetros finales con el ascenso a la Cota de Begues, de segunda categoría, antes de ingresar al circuito decisivo en Barcelona.

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Los últimos 20 kilómetros serán el gran atractivo de la jornada, ya que los corredores deberán superar en tres oportunidades la subida a Montjuïc. La ascensión al castillo, con una pendiente de 1,6 kilómetros al 9,3 % de desnivel, pondrá a prueba las piernas de los favoritos antes de un corto descenso y el ascenso definitivo hacia el Estadio Olímpico, donde estará ubicada la meta.

El final, inspirado en el tradicional recorrido de la Volta a Cataluña, ha sido escenario de triunfos de algunos de los mejores ciclistas del mundo en los últimos años. Nombres como Remco Evenepoel, Tadej Pogačar y Primož Roglič han conquistado esta llegada, lo que refleja la exigencia de un desenlace que podría dejar diferencias entre los principales candidatos al título del Tour de Francia 2026.

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