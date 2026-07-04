🔴 Tour de Francia 2026 EN VIVO | Siga el minuto a minuto la etapa 1
Tour de Francia comenzará con un recorrido exigente por las calles de Barcelona.
La espera terminó. Oficialmente inicia el Tour de Francia 2026, la carrera más importante del ciclismo mundial, con una salida desde Barcelona. La primera etapa pondrá a prueba a los principales favoritos con una contrarreloj por equipos que, aunque corta, promete ofrecer las primeras diferencias en la clasificación general y un primer vistazo al nivel de las escuadras candidatas al maillot amarillo.
Previa de la Etapa
La edición 2026 del Tour de Francia comenzará con un recorrido exigente por las calles de Barcelona. La carrera levantará el telón con una contrarreloj por equipos que, pese a su corto kilometraje, promete empezar a marcar diferencias entre los principales candidatos al título.
Los primeros kilómetros favorecerán a las escuadras más potentes, que buscarán imponer un ritmo elevado desde la salida. Sin embargo, el verdadero desafío aparecerá en el tramo final con el doble ascenso a Montjuïc (0,9 km al 5,5 % y 0,7 km al 7,9 %), una subida corta, pero lo suficientemente exigente como para castigar cualquier error en la estrategia o en la administración del esfuerzo. Aunque no definirá la clasificación general, esta primera etapa ofrecerá una valiosa referencia sobre el estado de forma de los equipos que aspiran al maillot amarillo.
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Sale Movistar Team
Einer Rubio inicia su turno de clasificación
TotalEnergies mejora por 10” a Caja Rural
El conjunto galo, liderado por Jordan Jégat, mejorar el tiempo del conjunto navarro marcando 22:49 a 51,5 km/h.
Alex Molenaar
El neerlandés, residente en Olot desde los 10 años, marca el tiempo de Caja Rural-Seguros RGA en meta: 22'59", a 51,1 km/h.
Orden de salida
Caja Rural-Seguros RGA
Picnic PostNL
TotalEnergies
Tudor
Groupama-FDJ United
Pinarello-Q36.5
Cofidis
Lotto Intermarché
Movistar Team
NSN
Uno-X Mobility
Jayco AlUla
Alpecin-Premier Tech
Soudal Quick-Step
Netcompany Ineos
Bahrain Victorious
XDS Astana
Decathlon CMA CGM
EF Education-EasyPost
dl-Trek
Red Bull-Bora-Hansgrohe
Visma | Lease a Bike
18:55 UAE Team Emirates XRG
El equipo de un Colombiano inicia el Tour de Francia
Caja Rural-Seguros RGA, inaugura la 113ª edición de la gran ronda gala
Así será el primer tramo de carrera.
Habrá tres puntos intermedios en esta CRE de 19,6 kilómetros por Barcelona. El primero, en Carrer de Llull (km 5,1); el segundo, en la Sagrada Familia (km 10,5); y el tercero, en el Passeig de Santa Madrona (km 15,9)
Bienvenidos al minuto a minuto del Tour de Francia 2026