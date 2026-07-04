🔴 Tour de Francia 2026 EN VIVO | Siga el minuto a minuto la etapa 1

BARCELONA, SPAIN - JULY 03: (L-R) Maxim Van Gils of Belgium, Remco Evenepoel of Belgium, Florian Lipowitz of Germany, Tim van Dijke of Netherlands during the training of Team Red Bull - BORA - hansgrohe prior to the 113th Tour de France 2026 / #UCIWT / on July 03, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Tour de Francia comenzará con un recorrido exigente por las calles de Barcelona.

La espera terminó. Oficialmente inicia el Tour de Francia 2026, la carrera más importante del ciclismo mundial, con una salida desde Barcelona. La primera etapa pondrá a prueba a los principales favoritos con una contrarreloj por equipos que, aunque corta, promete ofrecer las primeras diferencias en la clasificación general y un primer vistazo al nivel de las escuadras candidatas al maillot amarillo.

Previa de la Etapa

La edición 2026 del Tour de Francia comenzará con un recorrido exigente por las calles de Barcelona. La carrera levantará el telón con una contrarreloj por equipos que, pese a su corto kilometraje, promete empezar a marcar diferencias entre los principales candidatos al título.

Los primeros kilómetros favorecerán a las escuadras más potentes, que buscarán imponer un ritmo elevado desde la salida. Sin embargo, el verdadero desafío aparecerá en el tramo final con el doble ascenso a Montjuïc (0,9 km al 5,5 % y 0,7 km al 7,9 %), una subida corta, pero lo suficientemente exigente como para castigar cualquier error en la estrategia o en la administración del esfuerzo. Aunque no definirá la clasificación general, esta primera etapa ofrecerá una valiosa referencia sobre el estado de forma de los equipos que aspiran al maillot amarillo.

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