Suiza lanza advertencia de cara al partido por octavos del Mundial: “Podemos vencer a Colombia”

La Selección de Suiza se prepara para el choque de octavos de final del Mundial ante Colombia, duelo pactado para el martes 7 de julio en Vancouver, Canadá. En esta misma ciudad el conjunto europeo jugó su fase de dieciseisavos de final contra Argelia, por lo que no se han trasladado; contrario a la Tricolor, que sí tuvo que viajar desde Kansas.

Esta será la quinta oportunidad en la que Suiza dispute una instancia de octavos de final de una Copa del Mundo. Lo hizo en 1994, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero en ninguna lograron avanzar a cuartos de final.

Denis Zakaria advierte a Colombia

Para este duelo de octavos de final, Colombia parte con leve favoritismo sobre los europeos. No obstante, ha quedado demostrado en este Mundial que no se gana a partir de eso, por lo que Denis Zakaria, jugador del Monaco de Francia sabe que pueden lograr la victoria.

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“Creo que debemos jugar un poco como lo hicimos contra Argelia. Es decir, jugar un partido sólido, ser eficientes y, sí, necesitamos jugar el partido perfecto para avanzar.Estamos concentrados en nosotros mismos, en nuestro juego y en nuestras cualidades. Creo que si jugamos un buen partido, podemos vencer a Colombia”, dijo al respecto al volante.

Del mismo modo, valoró al equipo colombiano y la calidad que tiene: “Colombia es un muy buen equipo con mucha calidad. No han encajado muchos goles, son fuertes en ataque y, en general, tienen muy buenos jugadores. Tenemos que jugar un muy buen partido para avanzar”, agregó.

Por su parte, el director deportivo de la Federación Suiza de Fútbol, Pierluigi Tami, aseguró que demostrarán todo su potencial y que “no es fácil” jugar ante ellos.

“Estamos poniendo toda nuestra energía en este encuentro. Creemos en nuestras fortalezas y sabemos que es posible. Pero tenemos que ofrecer nuestro mejor rendimiento y mostrar madurez. Ahora tenemos mucha experiencia. No es fácil jugar contra nosotros”, manifestó al respecto.

Suiza no ha perdido en este campeonato. Inició con empate ante Catar, luego superó 4-1 a Bosnia y terminó la fase de grupos ante Canadá con triunfo por 2-0. Ante Argelia fue efectivo y se impuso por 2-0.

Tras 32 años, Suiza y Colombia se reencuentran en una Copa del Mundo, luego de aquel 2-0 a favor del combinado nacional en el Mundial de 1994 por la última fecha de la fase de grupos. También se han medido en 3 amistosos, con un saldo de un empate, una derrota y una victoria.