Vingegaard es líder del Tour de Francia y Egan Bernal se viste de verde: Clasificación general
Se corrió la contrarreloj por equipos del Tour de Francia.
Se cumplió la primera jornada del Tour de Francia 2026, una contrarreloj por equipos con un recorrido de 19,6 kilómetros por las calles de Barcelona y que definió la primera clasificación general de la ‘Grande Bouclé’.
Los cinco corredores colombianos tomaron salida con sus equipos y lograron llegar a la meta sin ningún inconveniente. El mejor ‘escarabajo’ de la etapa fue Sergio Andrés Higuita, del XDS Astana, quien terminó en la posición 54 con un tiempo de 24′05′', a 2′18′ del campeón Jonas Vingegaard.
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Resumen de la etapa
El Netcompany INEOS, de Egan Bernal, logró sentarse en la silla caliente con un tiempo de 21’55’’, con una destacada actuación del italiano Filippo Ganna; sin embargo, fue destronado por el Team Visma Lease a Bike, que tuvo una brillante actuación de toda la escuadra, principalmente del danés Jonas Vingegaard, que terminó quedándose con la etapa con un tiempo de 21’47’’.
Con este tiempo, Jonas Vingegaard se quedó con la primera camiseta amarilla de la ‘Grande Bouclé’, dando un golpe de autoridad frente al favorito Tadej Pogacar, que se ubica en el tercer cajón del podio.
Los colombianos lograron llegar a la meta sin ningún inconveniente. De acuerdo con la clasificación general publicada por la organización, Sergio Andrés Higuita, del XDS Astana Team, se ubica en el puesto 54 a dos minutos del campeón.
En el puesto 68 se encuentra Harold Tejada, del XDS Astana Team, a 2′46′' del Vingegaard. Egan Bernal, que estuvo cerca del triunfo de etapa con el INEOS, se quedó con la posición 80, a 3′6′' del líder. Los últimos dos colombianos en la clasificación son Einer Rubio del Movistar en el puesto 102 a 3′25′' y Fernando Gaviria del Caja Rural a 4′5′′ en el puesto 130.
Egan Bernal líder de la clasificación de puntos
Luego de la primera etapa, Egan Bernal se queda con la camiseta verde, que lo acredita como el líder de la clasificación por puntos, y con la que correrá la etapa 2 de este domingo 5 de julio.
Clasificación general Tour de Francia
|Pos.
|Corredor
|Tiempo
|Dif.
|1.
|Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike)
|00h21′ 47′'
|2.
|Filippo Ganna (Netcompany Ineos)
|00h 21′ 55′'
|+8′
|3.
|Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
|00h 21′ 59′'
|+12′
|4.
|Juan Ayuso (Lidl Trek)
|00h 22′ 03′'
|5.
|Remco Evenepoel (Red-Bull Bora Hansgrohe)
|00h 22′ 06′'
|+19′
|6.
|Isaac del Toro (UAE Team Emirates)
|00h 22′ 13′'
|+26′
|7.
|Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike)
|00h 22′ 15′'
|+28′
|8.
|Florian Lipowitz (Red-Bull Bora Hansgrohe)
|00h 22′ 22′'
|+35′
|9.
|Tobias Foss (Netcompany Ineos)
|00h 22′ 25′'
|+38′
|10.
|Paul Seixas (Decathlon CMA CGM TEAM)
|00h 22′ 26′'
|+39′
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...