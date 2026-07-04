Vingegaard es líder del Tour de Francia y Egan Bernal se viste de verde: Clasificación general

Se cumplió la primera jornada del Tour de Francia 2026, una contrarreloj por equipos con un recorrido de 19,6 kilómetros por las calles de Barcelona y que definió la primera clasificación general de la ‘Grande Bouclé’.

Los cinco corredores colombianos tomaron salida con sus equipos y lograron llegar a la meta sin ningún inconveniente. El mejor ‘escarabajo’ de la etapa fue Sergio Andrés Higuita, del XDS Astana, quien terminó en la posición 54 con un tiempo de 24′05′', a 2′18′ del campeón Jonas Vingegaard.

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Resumen de la etapa

El Netcompany INEOS, de Egan Bernal, logró sentarse en la silla caliente con un tiempo de 21’55’’, con una destacada actuación del italiano Filippo Ganna; sin embargo, fue destronado por el Team Visma Lease a Bike, que tuvo una brillante actuación de toda la escuadra, principalmente del danés Jonas Vingegaard, que terminó quedándose con la etapa con un tiempo de 21’47’’.

Con este tiempo, Jonas Vingegaard se quedó con la primera camiseta amarilla de la ‘Grande Bouclé’, dando un golpe de autoridad frente al favorito Tadej Pogacar, que se ubica en el tercer cajón del podio.

Los colombianos lograron llegar a la meta sin ningún inconveniente. De acuerdo con la clasificación general publicada por la organización, Sergio Andrés Higuita, del XDS Astana Team, se ubica en el puesto 54 a dos minutos del campeón.

En el puesto 68 se encuentra Harold Tejada, del XDS Astana Team, a 2′46′' del Vingegaard. Egan Bernal, que estuvo cerca del triunfo de etapa con el INEOS, se quedó con la posición 80, a 3′6′' del líder. Los últimos dos colombianos en la clasificación son Einer Rubio del Movistar en el puesto 102 a 3′25′' y Fernando Gaviria del Caja Rural a 4′5′′ en el puesto 130.

Egan Bernal líder de la clasificación de puntos

Luego de la primera etapa, Egan Bernal se queda con la camiseta verde, que lo acredita como el líder de la clasificación por puntos, y con la que correrá la etapa 2 de este domingo 5 de julio.

Clasificación general Tour de Francia