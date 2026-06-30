Tour de Francia 2026: ¿Qué corredores colombianos participarán en la carrera? Equipos confirmados

Faltan pocos días para que inicie la edición número 113 del Tour de Francia. La carrera partirá desde Barcelona y terminará en la capital francesa el próximo 26 de julio, luego de tres semanas de competición, 21 etapas y dos días de descanso.

Esta edición contará con la participación oficial de algunos de los mejores ciclistas de la actualidad, como el vigente campeón Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, y el danés y campeón de la última edición del Giro de Italia, Jonas Vingegaard. Además de la presencia de grandes competidores como Remco Evenepoel, el mexicano Isaac del Toro y la revelación de la temporada, el francés Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM Team.

El pelotón también tendrá presencia de corredores colombianos que buscarán seguir haciendo historia para nuestro país en la competencia, y romper la mala racha del país que acumula más de cinco ediciones sin que ningún ‘Escarabajo’ pueda llevarse una etapa.

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¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026?

La edición 113 del Tour de Francia comenzará el próximo sábado 4 de julio, y partirá desde la ciudad de Barcelona, en España. Será la tercera ocasión que la ‘Grande Bouclé’ tome partida desde territorio español, tras las ediciones de San Sebastián en 1992 y Bilbao en 2023.

Primera etapa del Tour de Francia 2026

La carrera comenzará con una contrarreloj por equipos, que tendrá un recorrido total de 19.6 kilómetros, con un desnivel positivo de 200 metros.

De acuerdo con información oficial de la organización, los corredores tomarán salida en la playa, recorrerán el paseo marítimo, pasarán por los pies de la Sagrada Familia y, en el último tramo, tomarán una pendiente hasta el Estadio Olímpico de Montjuïc.

El primer equipo en tomar partida lo hará a las 5:05 p.m., hora española, 10:05 a.m., hora colombiana.

Colombianos en el tour de francia 2026

Al igual que todos los años, Colombia contará con múltiples representantes que correrán en los diferentes equipos participantes. Sin embargo, faltando pocos días para dar inicio oficial a una nueva edición, aún no todos los equipos han presentado sus nóminas oficiales, uno de ellos el Netcompany Ineos, de Egan Bernal.

Hasta el momento, se ha confirmado oficialmente la presencia de cuatro corredores colombianos:

Harold Tejada - XDS Astana Team Sergio Andrés Higuita - XDS Astana Team Einer Rubio - Movistar Team Fernando Gaviria - Caja Rural-Seguros RGA.

Se espera que la cuota nacional aumente a cinco corredores una vez se confirme la presencia del ya ganador de la carrera, Egan Bernal, quien en un principio no tenía dentro de su calendario correr el Tour, pero que tiene opciones de estar dentro de la nómina del Netcompany Ineos tras la lesión de Óscar Onley; así lo han confirmado varias fuentes.