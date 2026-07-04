Imputado hombre que habría sido beneficiado con contrato de prestación de servicios en Boyacá

Imputado hombre que habría sido beneficiado con contrato de prestación de servicios por la presunta intermediación ilegal del alcalde de Villa de Leyva.

Juan Camilo Sánchez Torres es señalado de aprovechar su vínculo con una empresa inversionista para mantener informado al alcalde sobre los avances de un proyecto inmobiliario en el municipio.

Las evidencias recaudadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de un caso de posible corrupción en Villa de Leyva (Boyacá), dan cuenta de que Juan Camilo Sánchez Torres habría sido favorecido con un contrato de prestación de servicios por la posible intermediación irregular del alcalde municipal, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

El 8 de junio de 2025, el mandatario solicitó a la representante legal de una empresa inversionista vincular a Sánchez Torres para que supuestamente la asesorara en el proceso de modificación de una licencia de construcción de un proyecto inmobiliario. El beneficiado con el trabajo era publicista y no contaba con experiencia en temas de ingeniería o procesos de licenciamiento. No obstante, fue contratado.

Posteriormente, cinco días después de la contratación, el alcalde se comunicó por mensajería instantánea con la representante legal de la inversora y, al parecer, le pidió aumento salarial para su referido. El incremento se concretó por tres salarios mínimos mensuales.

En el curso de la investigación se conoció que Sánchez Torres presuntamente le sirvió como enlace al alcalde y en realidad lo mantuvo enterado de todos los detalles del trámite de la ampliación de la licencia. Entre junio de 2025 y abril de 2026, recibió por concepto de honorarios más de 48 millones de pesos, sin realizar actividades relevantes para la empresa.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión.