Dos vacas hurtadas en Boyacá habían sido trasladadas en un carro particular

No es Inteligencia Artificial, es real. En Zona Rural de Tibasosa, Boyacá se robaron dos vacas y fueron encontradas mientras las transportaban en la parte trasera de un automóvil llegando a Sogamoso, comentan que estos animales venían cubiertos con una cobija, pero fue el olor a boñiga fresca lo que alertó a la policía de carreteras.

Frente a este hecho autoridades enviaron mensaje en las redes sociales: “la Policía Nacional rechaza contundentemente el transporte de estos bovinos en un vehículo particular, pero gracias a la oportuna comunicación de la ciudadanía con la seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá, se logra de tres presuntos responsables del hurto de estos becerros en la vereda El Espartal del municipio de Tibasosa”.

La Policía Nacional invita a denunciar cualquier caso de abigeato a la línea 123 o cualquier acto sospechoso.