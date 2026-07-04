Experiencia educativa de Motavita, se convierte en historia inspiradora en el país

En el marco de la estrategia ‘Voces que Aprenden’, liderada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se gestó desde la Institución Educativa Santa Cruz de Motavita una experiencia educativa que fue seleccionada en el país, ya que representa una historia de transformación construida desde el territorio.

Según docentes de la institución, la idea nació para hacer frente a los desafíos asociados a la desescolarización, con la cual la comunidad educativa respondió de manera creativa, mediante una propuesta pedagógica que recupera los saberes ancestrales Muiscas, fortalece la relación con la naturaleza y convierte el aprendizaje en una experiencia significativa para niñas y niños.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca visibilizar experiencias educativas transformadoras que están generando cambios reales en las comunidades.

A través de esta miniserie documental se cuentan historias de estudiantes, docentes y familias que encuentran en la educación una oportunidad para fortalecer su identidad, permanecer en el sistema educativo y construir un mejor futuro para sus territorios.

En particular, ‘Guardianes del territorio’ es la experiencia desarrollada en la Institución Educativa Santa Cruz de Motavita que fue seleccionada por el MEN por representar una historia de transformación construida desde el territorio.

En este sentido, frente a desafíos asociados a la desescolarización, la comunidad educativa respondió de manera creativa mediante una propuesta pedagógica que recupera los saberes ancestrales Muiscas, que fortalece la relación con la naturaleza y convierte el aprendizaje en una experiencia significativa para niñas y niños.

“La creación de jardines escolares, el reconocimiento de las plantas propias del territorio y el desarrollo de un herbario digital son muestra de cómo la innovación educativa puede surgir desde las raíces culturales y ambientales de una comunidad”, dijeron los docentes involucrados en la iniciativa.

Esta experiencia reúne elementos fundamentales para la educación actual: innovación pedagógica, apropiación del territorio, recuperación de saberes ancestrales, participación activa de las familias y estrategias para fortalecer la permanencia escolar.

Más allá de un proyecto de aula, la historia de Motavita refleja el trabajo conjunto de estudiantes, docentes, padres de familia y líderes comunitarios, demostrando que es posible enfrentar desafíos complejos mediante propuestas construidas desde el conocimiento local, la cultura y el compromiso colectivo.