Cerca de cuatro toneladas de marihuana fueron halladas en un tractocamión en el Valle del Cauca
El cargamento, avaluado en más de $3 mil millones, era transportado desde el norte del Cauca hacia Pereira
Uno de los mayores cargamentos de marihuana descubiertos este año en el Valle del Cauca fue localizado en un camión que transitaba por la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Cerrito.
Durante la inspección al vehículo de carga, las autoridades encontraron 3.870 kilogramos de marihuana tipo creepy, distribuidos en 149 paquetes envueltos en papel vinipel y ocultos en el furgón.
De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento había salido de Caloto, Cauca, y tenía como destino la ciudad de Pereira, en Risaralda.
En el procedimiento fue capturado el conductor del camión, quien quedó a disposición de la Fiscalía junto con la droga, el vehículo y dos teléfonos celulares. Las autoridades indicaron que el hombre registra anotaciones judiciales por el delito de receptación.
El cargamento tendría un valor cercano a los 3.045 millones de pesos y equivaldría a aproximadamente 3,87 millones de dosis, cuya distribución fue impedida con este hallazgo.
Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la estructura criminal responsable del transporte del estupefaciente y determinar el destino final de la carga.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...