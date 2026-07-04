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04 jul 2026 Actualizado 16:44

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Cerca de cuatro toneladas de marihuana fueron halladas en un tractocamión en el Valle del Cauca

El cargamento, avaluado en más de $3 mil millones, era transportado desde el norte del Cauca hacia Pereira

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Uno de los mayores cargamentos de marihuana descubiertos este año en el Valle del Cauca fue localizado en un camión que transitaba por la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Cerrito.

Durante la inspección al vehículo de carga, las autoridades encontraron 3.870 kilogramos de marihuana tipo creepy, distribuidos en 149 paquetes envueltos en papel vinipel y ocultos en el furgón.

De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento había salido de Caloto, Cauca, y tenía como destino la ciudad de Pereira, en Risaralda.

En el procedimiento fue capturado el conductor del camión, quien quedó a disposición de la Fiscalía junto con la droga, el vehículo y dos teléfonos celulares. Las autoridades indicaron que el hombre registra anotaciones judiciales por el delito de receptación.

El cargamento tendría un valor cercano a los 3.045 millones de pesos y equivaldría a aproximadamente 3,87 millones de dosis, cuya distribución fue impedida con este hallazgo.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la estructura criminal responsable del transporte del estupefaciente y determinar el destino final de la carga.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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