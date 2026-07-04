Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 jul 2026 Actualizado 15:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Balacera en Cali dejó un muerto; alteración del orden público obligó intervención del antiguo Esmad

Tras el crimen, la comunidad atacó la vivienda donde presuntamente se encontraba el responsable, generando una alteración del orden público

Homicidios/Colprensa

Homicidios/Colprensa

Homicidios/Colprensa
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Una persona murió y otra resultó herida durante una balacera registrada en la madrugada de este sábado en el barrio La Primavera, en el oriente de Cali.

De acuerdo con la información preliminar, varias personas se encontraban reunidas cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra los presentes.

En el ataque murió Laurencio Fernel Matabanchoy, de 43 años, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras el homicidio, la comunidad habría identificado al presunto responsable y se dirigió hasta su vivienda. En un aparente intento de hacer justicia por mano propia, varias personas atacaron el inmueble, lo que desencadenó una alteración del orden público.

Ante la situación, fue necesaria la intervención del antiguo Esmad, para controlar a la multitud y restablecer el orden en el sector.

  • Cali y Valle del Cauca
Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir