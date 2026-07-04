Balacera en Cali dejó un muerto; alteración del orden público obligó intervención del antiguo Esmad
Tras el crimen, la comunidad atacó la vivienda donde presuntamente se encontraba el responsable, generando una alteración del orden público
Una persona murió y otra resultó herida durante una balacera registrada en la madrugada de este sábado en el barrio La Primavera, en el oriente de Cali.
De acuerdo con la información preliminar, varias personas se encontraban reunidas cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra los presentes.
En el ataque murió Laurencio Fernel Matabanchoy, de 43 años, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Tras el homicidio, la comunidad habría identificado al presunto responsable y se dirigió hasta su vivienda. En un aparente intento de hacer justicia por mano propia, varias personas atacaron el inmueble, lo que desencadenó una alteración del orden público.
Ante la situación, fue necesaria la intervención del antiguo Esmad, para controlar a la multitud y restablecer el orden en el sector.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...