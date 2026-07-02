Técnico de España y una gran revelación: “Meto a Colombia como candidata a ganar el Mundial”

España se juega su partido de dieciseisavos de final contra Austria en Los Angeles, un paso más para confirmar su candidatura e instalarse en octavos de final de la Copa del Mundo. El equipo ibérico llega a esta instancia luego de haberse quedado con el liderato del Grupo H, superando a Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

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Previo al encuentro contra el conjunto austriaco, el entrenador del equipo español, Luis de la Fuente, se refirió a lo que será ese encuentro y las sensaciones que va encontrando con el paso de los días en la concentración.

“A medida que pasan los días confío más, ciegamente, en este equipo. Soy optimista por naturaleza y más con este equipo. Son los mejores del mundo, y seguimos en esa línea. Pero estamos viendo cómo se está desarrollando este campeonato y la igualdad que hay”, dijo.

De la Fuente y sus elogios a la Selección Colombia

Cuando le preguntaron al técnico español por la Selección Colombia y su nivel en el Mundial, De la Fuente no ocultó su admiración por el combinado Tricolor y la postuló como una de las candidatas a levantar el título.

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“Una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora,porque tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuerte físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolística de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”, manifestó.

Vale la pena mencionar que durante el camino al Mundial, España y Colombia se enfrentaron en marzo de 2024 y dejó la victoria del combinado Tricolor por 1-0 con el gol de Daniel Muñoz y la recordada asistencia de Luis Díaz.

En el Mundial, España y Colombia solo se podrían enfrentar en una hipotética final, ya que van por lados diferentes del cuadro.