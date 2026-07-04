Desde Cali, Valle, partirá misión humanitaria con hospital de campaña hacia Venezuela

En las próximas horas despegará desde Cali una misión humanitaria hacia Venezuela con un hospital de campaña, 35 profesionales de la salud y 18 toneladas de medicamentos, insumos y equipos médicos para atender a las víctimas del terremoto.

El operativo será liderado por la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor - Barco Hospital San Raffaele, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La misión saldrá este domingo a las 6:00 de la mañana desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, a bordo de dos aeronaves C-130 Hércules con destino a Caracas, donde instalará un hospital de campaña que comenzará a operar pocas horas después de su llegada.

El presidente de la Fundación Barco Hospital San Raffaele, Diego Posso, explicó que el equipo médico de emergencia, certificado por la Organización Mundial de la Salud, fue asignado para operar en el Parque Alí Primera, en Caracas, donde fueron reubicadas personas afectadas por el sismo.

“Vamos a estar inicialmente 17 días, pero estamos gestionando recursos para quedarnos hasta dos meses, porque la necesidad es inmensa”, aseguró Posso.

El hospital de campaña está conformado por 27 carpas completamente dotadas y será operado por médicos especialistas, enfermeras, odontólogos, psicólogos, ingenieros y personal logístico, con capacidad para brindar atención médica en terreno durante la emergencia