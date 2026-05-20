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Andeg advierte de un posible apagón por fenómeno del Niño en Colombia, pero da solución

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (ANDEG), Alejandro Castañeda, advirtió que el país enfrenta un riesgo real de racionamiento eléctrico ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

Castañeda señaló en diálogo con 6AM W de Caracol Radio que son varias las razones por las que el sistema energético podría enfrentar dificultades.

En primer lugar, mencionó el atraso en los pagos que el Gobierno mantiene con el sector por concepto de subsidios, que ya alcanzan casi dos billones de pesos. A esto se suma el incumplimiento en el pago por la venta de energía a la compañía AIRE, que supera los 2.2 billones de pesos, según el dirigente gremial

Además, el presidente de ANDEG dijo que la oferta de energía no es suficiente para cubrir la demanda, con un déficit estimado del 2.2% en la capacidad disponible. “Con esas condiciones y la amenaza de un El Niño muy intenso, el fantasma del racionamiento está muy cerca”, afirmó Castañeda.

Sobre los plazos, el dirigente indicó que una eventual medida de racionamiento podría materializarse en el primer trimestre del próximo año, si no se toman medidas urgentes para corregir los desbalances financieros y aumentar la oferta.