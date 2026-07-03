Vendaval en El Paso, Cesar, deja cerca de 400 familias afectadas

La jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, Petra Romero, entregó un balance preliminar sobre las afectaciones provocadas por el vendaval registrado este jueves 2 de julio en el municipio de El Paso, específicamente en el corregimiento de La Loma. Según el reporte inicial de la administración local, alrededor de 400 familias resultaron afectadas, principalmente por la pérdida de techos y de enseres domésticos, aunque no se han reportado personas lesionadas.

Romero indicó que desde la noche del evento se activaron equipos de la Alcaldía y organismos de socorro para adelantar el censo casa a casa y la evaluación de daños. A este trabajo se sumó un equipo departamental con profesionales sociales e ingenieros, con el fin de consolidar un diagnóstico técnico que permita definir la magnitud real de la emergencia y acelerar la entrega de ayudas humanitarias.

La funcionaria señaló que ya se encuentra en camino el apoyo institucional para las familias afectadas. En paralelo, se evalúan daños en infraestructura, incluyendo afectaciones preliminares en un parque solar de la zona, del cual aún no se conocen detalles consolidados.

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El evento ocurre en medio de una temporada climática marcada por contrastes. Mientras el departamento sigue bajo la influencia del fenómeno de El Niño, con reportes de altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, también se han presentado lluvias y vendavales en distintas zonas del Cesar, según el IDEAM.

En ese contexto, municipios como Río de Oro han solicitado apoyo por sequía en áreas rurales, lo que evidencia una variabilidad climática en el departamento.