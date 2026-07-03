Vallecaucanos brillan en el panamericanos de patinaje artístico con oro y plata para Colombia

Los patinadores vallecaucanos Jeshua Folleco y Brayan Carreño fueron protagonistas de la primera jornada del Campeonato Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico Buenos Aires 2026, al aportar una medalla de oro y una de plata para la delegación colombiana.

Folleco dominó la competencia con una puntuación de 151.61, superando al brasileño Felipe Tozato, quien obtuvo la medalla de plata con 135.58 unidades. El podio lo completó otro colombiano, Jacobo Viera Balanta, que se quedó con el bronce tras sumar 112.18 puntos.

Por su parte, Brayan Carreño consiguió la medalla de plata en la categoría sénior masculina, luego de una reñida competencia en la que fue superado únicamente por el argentino Facundo Javier Nieva.

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Además de las preseas obtenidas por los dos vallecaucanos, Colombia encabezó una destacada primera jornada cerrando el día con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce, consolidándose entre las protagonistas del campeonato continental.

Las otras preseas colombianas llegaron con Amelia Pérez, subcampeona en solo danza youth femenino; y María Paulina Pérez, quien obtuvo la medalla de bronce en solo danza sénior femenina.

El Campeonato Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico continuará en Buenos Aires con las restantes modalidades, en las que Colombia buscará seguir ampliando su cosecha de medallas y mantener el protagonismo alcanzado desde la primera jornada.