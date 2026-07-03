Militar nacido en Neiva asume el mando del Ejército en el Valle del Cauca

Este viernes 3 de julio de 2026 se realizó la ceremonia de transmisión de mando de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, unidad responsable de las operaciones militares en el Valle del Cauca. Al frente de la brigada asumió el brigadier general Gabriel Andrés Majé Gómez, oriundo de Neiva y con más de 30 años de servicio en la institución.

El alto oficial reemplaza al brigadier general Juan Rendón, quien fue designado como director del Centro Nacional de Entrenamiento en Tolemaida, donde estará al frente de las escuelas de formación del Ejército.

Durante su intervención, el general Majé aseguró que recibe un importante desafío en materia de seguridad para el departamento.

“Es un reto grande el que me ha dejado el general Rendón, pero llego con la intención, el compromiso y el conocimiento situacional para garantizar la seguridad y tranquilidad del Valle del Cauca, proteger a la población civil y afectar los factores de inestabilidad que flagelan esta zona. Tenemos que combatir a esos grupos armados para proteger el desarrollo y fortalecer la unión con las instituciones y la comunidad”, afirmó.

El nuevo comandante llega procedente de la Décima Cuarta Brigada, con sede en Antioquia, experiencia que, según el comandante del Ejército, general Royer Gómez, le permitirá afrontar los retos de seguridad del suroccidente del país.

“El general Majé viene de comandar la Décima Cuarta Brigada en Antioquia. Es un oficial que ya ha estado en el suroccidente del país y conoce la dinámica de la región. El Valle del Cauca es una capital de región y lo que ocurre en Cauca y Nariño impacta directamente al departamento, por eso se requiere un mando integral”, señaló.

Entre los principales retos del nuevo comandante estará fortalecer la ofensiva contra las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras bandas criminales, además de impulsar la construcción del Batallón de Alta Montaña en Jamundí.

Sobre este proyecto, el comandante del Ejército indicó que ya existe un plan para fortalecer la presencia militar en esa zona.

“Ya tenemos un proyecto no solamente en infraestructura para la unidad de Alta Montaña, sino también para fortalecer las capacidades con más tropas, mayores recursos, vehículos blindados y sistemas antidrones que permitan cumplir la misión en Jamundí”, explicó.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, agradeció la gestión del general Juan Rendón durante los más de dos años y medio que estuvo al frente de la Tercera Brigada. Además, recordó que el departamento ya entregó el lote destinado para el Batallón de Alta Montaña, adquirido hace seis meses, y señaló que ahora se espera el inicio de las obras de construcción.