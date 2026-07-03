Prosperidad Social ahorrará $51.000 millones por cada millón de beneficiarios con nuevo sistema

Prosperidad Social presentó el nuevo Gestor de Información Financiera (GIF), una plataforma tecnológica con la que busca transformar la entrega de las transferencias monetarias en Colombia, permitiendo que los beneficiarios reciban los recursos directamente en sus cuentas bancarias o depósitos electrónicos.

De acuerdo con la entidad, la implementación de este mecanismo podría generar ahorros superiores a los 51.000 millones de pesos al año por cada millón de beneficiarios que reciban sus incentivos mediante consignación directa, recursos que podrían destinarse a fortalecer la cobertura y la inversión social.

Actualmente, cada giro realizado por los mecanismos tradicionales representa un costo cercano a 4.250 pesos para Prosperidad Social. Con el nuevo modelo se reducirán los costos de intermediación y, además, los beneficiarios evitarán desplazamientos y tiempos de espera para reclamar los recursos.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que la herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos públicos.

“Cada peso que ahorremos en la operación de las transferencias podrá destinarse a fortalecer la inversión social. Con el Gestor de Información Financiera estamos haciendo más eficiente el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, facilitamos que los beneficiarios reciban sus incentivos de manera directa, segura y sin intermediarios”, afirmó.

La plataforma fue desarrollada en articulación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprovechando las capacidades del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), con el propósito de mejorar la trazabilidad de las transferencias y fortalecer los controles sobre los recursos públicos.

El registro será gratuito y voluntario y se implementará de forma gradual para los beneficiarios de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven, Devolución del IVA y los demás programas de transferencias monetarias que administre Prosperidad Social.

Rodríguez Amaya destacó además que el objetivo no solo es modernizar la entrega de los subsidios, sino ampliar el acceso al sistema financiero.

“No se trata únicamente de cambiar la forma de entregar las transferencias. Estamos promoviendo la inclusión financiera de millones de colombianos, brindándoles la posibilidad de acceder al sistema financiero y de administrar directamente los recursos que reciben del Estado”, señaló.

Prosperidad Social recomendó a los beneficiarios abrir una cuenta bancaria o depósito electrónico a su nombre, verificar que la entidad financiera haga parte del sistema CENIT, mantener activa la cuenta y consultar únicamente la información publicada en los canales oficiales de la entidad para realizar el registro.