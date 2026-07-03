Procuraduría investiga a concejal El Gury por pedir bombardear Campamento tras votación por Cepeda

Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “El Gury”, por proponer durante una sesión plenaria que la fuerza pública bombardeara el municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia.

La actuación disciplinaria se originó por las manifestaciones realizadas el pasado 23 de junio, cuando el concejal señaló que las operaciones militares debían dirigirse contra las zonas donde el entonces candidato presidencial Iván Cepeda obtuvo una votación superior, al considerar que los resultados estarían relacionados con presuntas irregularidades electorales y con las presiones ejercidas por el Frente 36 de las disidencias de las Farc sobre la población.

Durante su intervención en el concejo, el Gury afirmó: “Sí, ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80 % fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este departamento. No nos vamos lejos. Campamento”.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia deberá establecer si estas manifestaciones fueron realizadas con ocasión del ejercicio de sus funciones como concejal y si podrían constituir una falta disciplinaria.

El órgano de control precisó que la investigación se limita exclusivamente a los hechos ocurridos durante la sesión plenaria del 23 de junio en el Concejo de Medellín y aclaró que otras situaciones mencionadas en las quejas ciudadanas serán analizadas en actuaciones disciplinarias independientes.

Rechazo y polémica por las declaraciones del concejal

Las declaraciones del concejal generaron una fuerte controversia y fueron rechazadas por distintos sectores políticos y sociales, que cuestionaron la propuesta de utilizar operaciones militares contra un municipio a partir de su comportamiento electoral.

El concejo de Campamento señaló en un comunicado público que las afirmaciones estigmatizan a una comunidad campesina y trabajadora que ha sido víctima del conflicto armado y que, actualmente apuesta por la paz, el desarrollo y la generación de oportunidades para sus habitantes.

Por esta razón, el Concejo solicitó al concejal Rodríguez una rectificación pública de sus declaraciones y una disculpa formal dirigida a los habitantes de Campamento, quienes “merecen reconocimiento por su esfuerzo diario en la construcción de un territorio en paz”.