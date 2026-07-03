Hospital de Sabaneta estrena mejoras tras inversión de $5.634 millones

Sabaneta, Antioquia

El Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta recibió obras de mejoramiento y adecuación por $5.634 millones, una inversión conjunta entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Sabaneta y la propia institución de salud.

La intervención incluyó reformas en los servicios de urgencias, internación, odontología, consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. La Gobernación aportó $3.934 millones, el municipio destinó $1.270 millones y el hospital sumó otros $430 millones.

Hospital fortalece la atención de partos

Además de las obras de infraestructura, la Gobernación ha invertido cerca de $4.600 millones en diferentes intervenciones en el hospital, incluidos los trabajos entregados, un estudio de vulnerabilidad sísmica y $333 millones para equipos biomédicos destinados a la sala de partos.

La dotación incluye monitores de signos vitales para adultos y pacientes pediátricos, monitores fetales, camas para trabajo de parto, una incubadora de transporte, desfibrilador, electrocardiógrafo, bombas de infusión, cunas y carros de paro, entre otros elementos.

“Con toda esta inversión también los niños de Sabaneta podrán nacer en Sabaneta”, aseguró el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona, quien destacó que la intervención permitirá aumentar la capacidad de atención del hospital.

El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz Ocampo, resaltó la participación conjunta de las diferentes entidades en la financiación del proyecto.

Entregaron subsidios de vivienda

Durante su visita al municipio, el gobernador también se reunió con 37 familias beneficiarias de Mi Casa Antioquia Ya. En Sabaneta hay 105 hogares beneficiados con este programa en los proyectos Buena Vista, T-rrazo y Kúo Apartamentos.

En total, la Gobernación de Antioquia ejecuta, a través de VIVA, 361 soluciones de vivienda en Sabaneta, con una inversión cercana a los $6.000 millones.