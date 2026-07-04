“Hay Jorge Cao para rato”: el actor desmintió rumores sobre su supuesto fallecimiento

En las últimas horas, en redes sociales comenzó a circular el falso rumor de que el actor Jorge Cao había fallecido.

La información se difundió rápidamente y llevó a que cientos de usuarios enviaran mensajes de condolencias a través de sus redes sociales e, incluso, a familiares del actor.

Ante la ola de desinformación, el propio actor salió a desmentir la versión mediante un video publicado en sus redes sociales. Allí aseguró que se encuentra en buen estado de salud y, con el humor que lo caracteriza, afirmó que está “más vivo que nunca” y que “hay Jorge Cao para rato”.

Durante el mensaje, el actor también aprovechó para anunciar que continúa plenamente activo en su carrera artística.

Señaló que tiene importantes proyectos en desarrollo en cine, televisión y teatro, dejando claro que no solo goza de buena salud, sino que a nivel profesional sigue activo.

Hasta el momento, se desconoce el origen de la información falsa, aunque todo apunta a publicaciones difundidas en redes sociales que aseguraban, sin ninguna evidencia, el supuesto fallecimiento del reconocido actor.

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¿Quién es Jorge Cao?

Jorge Cao es un actor cubano nacionalizado colombiano, radicado en el país desde 1994. Con una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, es considerado una de las figuras más reconocidas de la actuación en Colombia.

Es especialmente recordado por interpretar a Don Martín Acevedo en la exitosa telenovela Pasión de gavilanes. Además, ha participado en producciones como La mujer del presidente, Te voy a enseñar a querer, El último matrimonio feliz, La viuda de Blanco, El auténtico Rodrigo Leal, Francisco el matemático y La reina del sur, entre muchas otras.

Cao se formó en arte dramático en La Habana y posteriormente en el Instituto Superior de Arte Lunacharsky, en Moscú.

A lo largo de su carrera también se ha desempeñado como director y maestro de actuación, consolidando un amplio reconocimiento en el ámbito artístico.

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¿Por qué es famoso Jorge Cao?

El actor es reconocido por su extensa trayectoria de más de 60 años y por la versatilidad que ha demostrado al interpretar personajes dramáticos, autoritarios y entrañables en producciones de gran éxito en América Latina.

Su papel de Don Martín Acevedo en Pasión de gavilanes es uno de los más recordados por el público, aunque su carrera supera las 140 producciones audiovisuales y más de un centenar de personajes interpretados, convirtiéndolo en uno de los actores con mayor recorrido en la televisión colombiana y latinoamericana.