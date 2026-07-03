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Portavoz de AUGC: “No entendemos cómo el ministro Marlaska no ha tomado el cese de funciones”

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), aseguró que el ambiente en la Guardia Civil de España es de un “tremendo enfado” y una “tremenda frustración” tras la imputación a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos en el ‘caso Leire’.

De acuerdo con Madrazo, la AUGC está exigiendo de forma inmediata la dimisión de la directora general de la institución y al director adjunto operativo. Esta reclamación se produce después de que un juez los imputara bajo sospechas de prevaricación y obstrucción.

Para Pedraza, no se comprende cómo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha tomado la decisión de decretar el cese de funciones de manera cautelar si los afectados no presentan su dimisión voluntaria.

Según Madrazo, el hecho de que ambos estén siendo investigados supone un problema grave, ya que poseen “plena capacidad para condicionar o alterar una investigación judicial que está en curso”.

Recordó que el caso se debe a una solicitud de la propia Fiscalía Anticorrupción, cuyo Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno del Partido Socialista.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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