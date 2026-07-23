La curva del precio del petróleo “está indicando una desinflación en próximos meses”, según experto

Daniel Lacalle Fernández, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas, habló en 6AMW sobre el costo del barril de petróleo Brent que ya está por encima de los 100 dólares.

Esto, luego de que la guerra en Oriente Medio se extendiera a nuevos frentes y amenazara con repercusiones para la economía global con la ofensiva de Yemen, aliados de Irán, contra buques sauditas en el mar Rojo. Por ende, el costo ha aumentado por los temores sobre el suministro de petróleo por el mar Rojo, una vía alternativa para evitar el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, explicó que “el precio del petróleo que vemos en las pantallas es el precio spot, que es una parte muy pequeña del mercado. Spot significa el mercado diario”.

Incluso, reveló que lo que se está viendo es que “el precio del petróleo no supera esas barreras históricas que hemos visto en el pasado”.

Lacalle explica que “los mecanismos de diversificación y de flexibilidad del mercado de petróleo han cambiado de manera radical y ha cambiado sobre todo porque a partir del año 2007″, donde poco a poco Estados Unidos ha pasado de ser el principal importador de petróleo a ser el mayor productor de petróleo y de gas del mundo por encima de Rusia y de Arabia Saudita.

“Ahora es un colchón que mitiga los shocks geopolíticos y la guerra, por lo tanto es verdad que el petróleo sube, pero solo sube a 100 dólares”, dijo.

¿Un nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz podría aumentar más el costo del petróleo?

Según el experto, “la capacidad que tienen los terrorista hutíes de bloquear el Mar Rojo es pequeñísima, puede haber acciones de estos grupos que lleven a sabotajes, pero no pueden bloquear el Mar Rojo”, dijo, detallando que “el estrecho de Ormuz es otra cosa”.

“Lo que se demuestra con este entorno es que esta capacidad de disrupción que tenían los elementos geopolíticos en años pasados cada vez tienen menos impacto”, afirmó.

Y aclaró que no es que no sea importante en el precio, sino que precisamente la curva del precio del futuro “está indicando una fuertísima desinflación en los próximos meses”.