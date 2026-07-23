Congresistas debaten: ¿Es viable que Barranquilla sea la “capital alterna” de Colombia?

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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, los congresistas María Fernanda Carrascal y Estefanel Gutiérrez se pronunciaron sobre la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de convertir a la ciudad de Barranquilla en una sede alterna de su gobierno tras asumir el cargo el próximo 7 de agosto.

Cabe recordar que, desde la campaña electoral, De la Espriella había prometido dar un giro en el centralismo que ha caracterizado a la institucionalidad colombiana y dar más poder a las regiones.

Al respecto, la representante Carrascal, del Pacto Histórico, reconoció que la propuesta “sí tiene un fuerte componente simbólico”, pero advirtió que el reconocimiento de una capital alterna podría “modificar el elemento central de la organización del Estado y eso requiere una reforma constitucional”.

Por eso, señaló que no solamente es un simple cambio administrativo.

“Creo que las democracias necesitan instituciones estables. Tener dos capitales o una alterna nos abre muchos interrogantes sobre dónde funcionan los poderes públicos y esto podría generar conflictos administrativos y jurídicos”, señaló. Además, mencionó que cambiar el funcionamiento implicaría “trasladar oficinas, protocolos, logística, seguridad”, lo cual eleva dudas sobre el costo que esto tendría para el Estado.

Por su parte, el representante Gutiérrez, de Cambio Radical, celebró el anuncio de De la Espriella, pues “Colombia sido un estado históricamente centralizado donde todo el poder se ha concentrado en Bogotá y hoy, por primera vez, estamos pensando en que se gobierne desde las regiones”.

“Estoy en total desacuerdo con lo que plantea la representante Carrascal. Muchos líderes del Pacto Histórico practican el ‘turismo electoral’: hace un par de semanas visitaron Barranquilla y las regiones por los votos de Iván Cepeda”.

También destacó que ahora, “por primera vez en la historia, se está planteando que Barranquilla, la ciudad con mejor reconocimiento a nivel nacional, (…) se presenta como una alternativa”, indicó.

Además, defendió que Barranquilla “hoy es una muestra de capacidad institucional”, pues cuenta con “los mejores indicadores” del país.

“Qué buen momento para que el presidente de la República, desde Barranquilla, vea y aprenda cómo se han hecho las cosas en esta ciudad y copien el modelo. Es importante que no se esté pensando el país solo desde Bogotá”, comentó.

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