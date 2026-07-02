Imputan a la jefa de la policía española y a su mano derecha en una causa judicial

Un juez de la Audiencia Nacional de España imputó este jueves a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y al director adjunto operativo (DAO) de ese cuerpo de seguridad del Estado español, Manuel Llamas, después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Santiago Pedraz imputó a Mercedes González y Manuel Llamas por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia dentro del conocido como “caso Leire”, en alusión a la principal investigada en esa causa judicial, Leire Díez.

Díez es una exmilitante del gobernante Partido Socialista (PSOE), el partido del presidente Pedro Sánchez, que presuntamente maniobraba para que se investigara a la Unidad Central Operativa (UCO), un grupo de élite de la Guardia Civil, por posibles filtraciones en causas que afectan al Ejecutivo y por supuestas presiones a los agentes que investigaban esas causas.

Le puede interesar: Piloto que colisionó contra un rascacielos en Pekín, China, tenía “ideas suicidas”

Según informaron a EFE fuentes jurídicas, el juez Pedraz ha citado a declarar a la directora general de la Guardia Civil y al DAO el próximo 16 de julio.

El magistrado de la Audiencia Nacional adoptó la decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción poco después de que esta solicitara la imputación de González y Llamas por los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

También la acusación popular, encabezada por el conservador Partido Popular (PP), había pedido el miércoles la imputación de ambos y del ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, si bien la Fiscalía no ha reclamado la de este último.

Estas nuevas imputaciones se producen después de que varios mandos de la Guardia Civil prestaran declaración como testigos la semana pasada.

También le puede interesar: Al menos 17 muertos en los peores ataques rusos contra Kiev desde 2022

Mercedes González negó participar en ninguna trama

Por su parte, Mercedes González compareció el 16 de junio en el Senado (Cámara Alta) y negó haber participado en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra ningún guardia civil, “ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie”.

Según las indagaciones, Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien, sin embargo, negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.

La UCO apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez (en septiembre y diciembre de 2024 y en abril de 2025), y sospecha que la primera era conocedora de la actividad de la exmilitante socialista.

Puede leer: Técnico de España y una gran revelación: “Meto a Colombia como candidata a ganar el Mundial”

Creen los investigadores de la Guardia Civil que Díez está detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos (condenado a 24 años de cárcel por un caso de mordidas en contratos de mascarillas) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicados en el diario El Mundo.

La UCO relaciona esta publicación con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados en su dispositivo móvil.

También puede leer: El presidente Petro habló de la situación en Colombia y Latinoamérica en su visita al papa León XIV.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: