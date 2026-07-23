Deforestación se redujo en gobierno Petro: director de Parques Naturales sobre informe de empalme

En el marco del empalme entre el gobierno entrante y saliente, Fabio Arjona, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, comunicó que la deforestación en los Parques Nacionales Naturales tuvo un aumento de 146,5 % entre 2023 y 2024, pasando de 4.682 a 11.544 hectáreas afectadas.

Luisz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que su invitación es al diálogo, “a sentarnos a conversar sobre cifras, sobre datos, sobre series históricas, y a preguntarnos sobre las causas, y cómo nos ha ido bien en el pasado para repetirlo, y cómo nos ha ido mal para no repetirlo”.

Y es que según informó Arjona, entre 2022 y 2025, al menos unas 48.125 hectáreas que hacen parte del Sistema de Parques Nacionales, recibieron intervención o, en su defecto, cambiaron su cobertura natural.

A partir de lo anterior, Olmedo explicó que la deforestación es un fenómeno complejo que no tiene una sola causa, sino más bien varias.

“En términos generales, la deforestación durante el período del del presidente Petro se redujo. Eso está en los datos, en las series históricas, y en el caso de parques nacionales en particular, se redujo aún más”, contó.

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En cifras, el director explicó que el año de mayor deforestación en parques nacionales fue el 2018: “tocó el pico más alto deforestación hasta el año 2022. En el 2022, a la fecha 2024, que es el último informe y cifra oficial, es decir, año 22, 23 y 24, se redujo”.

Luisz dijo estar de acuerdo con un punto del ministro designado, en el que dice que las principales presiones sobre estos parques y las áreas protegidas, provienen de un altísimo porcentaje de ganadería extensiva, la apertura de vías ilegales y la minería ilícita.

“Nosotros en eso, yo creo que hicimos avances importantes, porque le apostamos a una acción integral. No es solo ir a conversar con los grupos al margen de la ley, también tenemos que conversar con los que estamos cuidando, con los que están el sector productivo”, puntualizó.