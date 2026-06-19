Proyecto de energía solar tiene la primera licencia ambiental aprobada por la ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la primera licencia ambiental tramitada bajo el decreto LASolar, una norma creada para agilizar la aprobación de proyectos de energía solar en Colombia.

Se trata del proyecto “Parque Solar DSE Neiva 19,9 MW” y su línea de conexión a 34,5 kV, una planta que estará ubicada en el departamento del Huila y que se convertirá en una nueva fuente de generación eléctrica a partir de la radiación solar.

La licencia fue otorgada bajo las reglas establecidas en el Decreto 1033 de 2025, diseñado para hacer más eficiente el trámite de los proyectos solares de tamaño intermedio, aquellos con capacidades entre 10 y 100 megavatios.

La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Irene Vélez Torres, afirmó que “Estamos entregando una Colombia más preparada y eficiente para afrontar los desafíos climáticos actuales y trazar la ruta hacia la descarbonización con rigor técnico y responsabilidad social”.

¿Qué se construirá en Neiva?

Cabe recordar que un parque solar tiene paneles fotovoltaicos que captan la luz del sol para transformarlo en electricidad, en este caso, el proyecto contempla la instalación de más de 39.000 paneles solares, la construcción de 92 postes, una nueva línea de transmisión de más de 5.400 metros y 733 metros de una red eléctric perteneciente a ElectroHuila para transportar la energía generada hacia el sistema eléctrico.

En total, la planta tendrá una capacidad de producción de 19,9 megavatios, suficiente para fortalecer la oferta energética regional y aportar al crecimiento de las fuentes renovables dentro de la matriz energética colombiana.

¿Cómo fue el trámite?

Según la ANLA, el proceso de evaluación del proyecto inició el 30 de marzo de 2026. Desde ese momento, la entidad realizó la revisión técnica y ambiental en los tiempos establecidos por la nueva normativa.

Durante el proceso, la autoridad ambiental también realizó una visita de campo entre el 6 y el 9 de abril, con el propósito de verificar la información presentada y escuchar a los actores del territorio.

En estas jornadas participaron representantes de la Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), la Alcaldía y la Personería de Neiva, así como líderes comunitarios, juntas de acción comunal, administradores de conjuntos residenciales, comunidades étnicas y habitantes de la zona de influencia del proyecto.

Cada vez más proyectos buscan acogerse a LASolar

Desde la entrada en vigencia del decreto, la ANLA ha recibido 33 solicitudes de proyectos interesados en acogerse al mecanismo especial de evaluación.

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De ese total, 13 iniciativas ya fueron consideradas viables y recibieron términos de referencia específicos para continuar con su proceso de licenciamiento ambiental.