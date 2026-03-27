ANLA defiende su gestión tras investigación a Irene Vélez y fija responsabilidad en Urrá I

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunció oficialmente tras la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría General de la Nación contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, por presuntas fallas en el control y vigilancia de la hidroeléctrica Urrá I.

En su comunicado, la autoridad ambiental reiteró el respeto por las decisiones de los entes de control y aseguró que está dispuesta a entregar toda la información requerida en el marco del proceso.

Además, defendió su gestión y subrayó que el seguimiento ambiental a proyectos como Urrá I se basa en “criterios técnicos rigurosos, visitas a territorio y una revisión detallada de la documentación entregada por los titulares de las licencias” indicaron en su comunicación.

La entidad también enfatizó que ha actuado con “celeridad y contundencia” frente a posibles infracciones ambientales. Según cifras oficiales, desde 2022 ha impuesto 242 sanciones, más de la mitad durante la actual administración.

ANLA puntualiza responsabilidades y señala a generadores de energía por gestión de riesgos

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es el mensaje directo sobre la responsabilidad en la gestión de riesgos. La ANLA aseguró que las empresas generadoras de energía son las responsables directas de prevenir, gestionar y responder ante emergencias en sus operaciones.

Además, precisó que en eventos climáticos extremos también tienen responsabilidades los municipios, las autoridades ambientales regionales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, conforme a la normativa vigente.

La autoridad ambientan concluyó destacando que, su gestión responde al trabajo técnico de cientos de profesionales enfocados en la evaluación rigurosa, el seguimiento transparente y la actuación oportuna frente a posibles impactos ambientales.