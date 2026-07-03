Inicio la feria de ciencia campesina en Cali

Quienes quieran conocer cómo el campo colombiano ha encontrado soluciones para producir alimentos, cuidar el ambiente y aprovechar los recursos naturales aún están a tiempo de visitar la Feria de la Ciencia Campesina, que se realiza en el Complejo Salomia del SENA, en Cali.

El encuentro reúne a delegaciones de 26 departamentos, que presentan cerca de 60 tecnologías campesinas desarrolladas a partir de los conocimientos y experiencias de las comunidades rurales. Las iniciativas abordan temas como el manejo del agua, la producción agropecuaria, la transformación de alimentos, el cuidado animal, la vivienda y el uso sostenible de los recursos naturales.

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La directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA, Natalia Grajales Urrego, aseguró que este espacio reconoce el conocimiento que nace en los territorios rurales.

“Estas iniciativas nacen del profundo ingenio de las comunidades, demostrando que en el campo colombiano también se investiga, se crea y se innova todos los días a través de tecnologías vivas que se adaptan y evolucionan”, afirmó.

Además de la muestra tecnológica, la feria ofrece un mercado campesino con más de 100 expositores, así como conferencias, paneles, conversatorios y actividades culturales enfocadas en la soberanía alimentaria, la agroecología y las economías campesinas.

La programación estará abierta al público hasta este sábado 4 de julio, donde los asistentes podrán recorrer las diferentes muestras y conocer de cerca las iniciativas que llegan desde distintas regiones del país.