Ricardo Montaner demanda a UMG por la propiedad de sus primeros álbumes

El ícono de la música latina Ricardo Montaner presentó demandas contra Universal Music Group (UMG) en Estados Unidos y Venezuela, reclamando la propiedad de los másters de sus primeros cinco álbumes, publicados entre 1986 y 1992.

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Las producciones en disputa son: Ricardo Montaner (1986), Ricardo Montaner 2 (1987), Un Toque de Misterio (1989), En El Último Lugar del Mundo (1991) y Los Hijos del Sol (1992).

Según el artista, UMG reclama indebidamente la titularidad de estas grabaciones, que forman parte esencial de su legado musical y de la historia de la balada romántica en español.

Montaner, de 68 años, es considerado uno de los cantautores más influyentes de la música latina, con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas y éxitos que han marcado generaciones.

Su decisión de acudir a la justicia busca sentar un precedente en torno a los derechos de autor y la propiedad intelectual de los artistas sobre sus obras originales.

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La disputa por los másters no es nueva en la industria musical. En los últimos años, varios artistas internacionales han iniciado procesos similares para recuperar el control de sus grabaciones originales, argumentando que representan no solo un valor económico, sino también un patrimonio cultural y personal.

En este contexto, la acción legal de Montaner se suma a un debate global sobre la relación entre los músicos y las grandes compañías discográficas.

El caso ha generado gran interés en la comunidad artística, ya que los álbumes mencionados incluyen algunos de los mayores éxitos de Montaner, como “Tan Enamorados”, “La Cima del Cielo” y “Me Va a Extrañar”.

Estas canciones no solo consolidaron su carrera, sino que también lo posicionaron como referente de la música romántica en América Latina.

Hasta el momento, UMG no ha emitido un comunicado oficial sobre las demandas. Sin embargo, se espera que el proceso legal defina el futuro de estas grabaciones y, eventualmente, el control que Montaner pueda ejercer sobre ellas.

La acción judicial marca un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien continúa activo en la música y recientemente celebró su trayectoria con giras internacionales y colaboraciones con sus hijos Mau y Ricky.

Más allá de lo legal, el reclamo de Montaner refleja la importancia de preservar la autonomía creativa y el legado artístico de los músicos frente a las dinámicas de la industria.