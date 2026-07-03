Bogotá continúa recolectando ayuda humanitaria para Venezuela

La solidaridad de los bogotanos continúa siendo clave para atender la emergencia humanitaria en Venezuela. Durante un recorrido por el centro de acopio habilitado en el Movistar Arena, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció el compromiso de voluntarios, empresas, fundaciones y ciudadanos, e hizo un nuevo llamado para mantener activa la cadena de donaciones.

El mandatario destacó que la ayuda de la ciudadanía ha permitido responder a las necesidades de las comunidades afectadas y aseguró que el apoyo debe continuar.

“Estoy aquí con Luisa, médica voluntaria, que está ayudando, y tenemos que seguir ayudando a Venezuela. Estamos en el Movistar Arena y queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos para que continúen apoyando esta causa”, expresó el alcalde.

La prioridad son los insumos médicos

Tras evaluar las necesidades más urgentes en las zonas afectadas, la Administración Distrital informó que, en este momento, la principal prioridad es la recolección de insumos médicos.

Entre los elementos que más se requieren se encuentran:

Sueros.

Catéteres para adultos y niños.

Cánulas nasales.

Medicamentos para enfermedades crónicas.

Las autoridades recordaron que los medicamentos donados deben tener una fecha de vencimiento posterior a 2027 y conservar visible el número de lote y la fecha de fabricación, con el fin de cumplir los protocolos internacionales para su recepción y distribución.

También se necesitan elementos de aseo y ropa infantil

El Distrito explicó que actualmente ya no se está recibiendo ropa para adultos, debido a que esa necesidad fue cubierta con las primeras jornadas de donación.

Sin embargo, continúa siendo indispensable la entrega de ropa para niños y elementos de aseo personal, especialmente aquellos destinados al cuidado e higiene de las mujeres.

Estos son los puntos de acopio habilitados en Bogotá

Las personas interesadas en apoyar la campaña pueden entregar sus donaciones en los puntos habilitados por el Distrito:

Movistar Arena – Parqueadero.

– Parqueadero. Vive Claro – Parqueadero, puerta 4.

La Administración Distrital reiteró la invitación a los bogotanos para seguir sumándose a esta iniciativa solidaria y contribuir con insumos que permitan atender las necesidades de miles de personas afectadas por la emergencia humanitaria en Venezuela.