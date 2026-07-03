Líder comunal denuncia “piscina” que dejaron en el barrio Suárez

Beatriz González Jiménez, presidenta de la JAC-junta de acción comunal del barrio Suárez en Tunja, señala que la comunidad no está satisfecha con obras en la vía que no han sido arregladas en su totalidad, por las condiciones en la que quedó la vía tras los recientes trabajos de pavimentación ejecutados por la empresa Don Matías.

“La problemática que nosotros tenemos acá en el barrio es un reparcheo porque dejaron un poco de escombros ahí de recebo que ellos no utilizaron, lo dejaron ahí atravesado en la vía y eso se formó una piscina ya desde hace 10 días”.

La líder indicó que aunque se ha comunicado con la secretaría de infraestructura de la Alcaldía Mayor de Tunja, no ha habido compromiso suficiente para mejorar este tramo.

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“Ya varias personas se han caído hasta con motos y realmente ese paso se volvió intransitable porque eso se llenó de barro por todo lado y no es posible pasar. No sé si el material es de segunda pero realmente en la mitad se ve muy mal, se está partiendo y fuera de eso está volviéndose como granular”.

“De otro lado acá al barrio nunca ha venido un contratista, un supervisor, un interventor que diga que está al frente de la obra. Acá nos enviaban eran unos muchachos que dicen ser estudiantes de la UPTC, entonces ellos estaban colaborando con ellos pero no tienen ni voz ni voto, entonces ellos no nos podían decir nada porque lo que vinieron fue a dañar lo que nosotros teníamos arreglado”, finalizó.

La líder comunal envía un mensaje a la Alcaldía de Tunja, para que a través de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura puedan solucionar este sector, exactamente en la calle novena con carrera octava esquina, ya que, como lo señaló González, hace parte de presupuestos participativos el poder obtener una vía en óptimas condiciones y responde a los derechos de la comunidad gozar de un buena malla vial.