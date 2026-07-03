De Boyacá para el mundo. Carlos Sánchez, el dramaturgo reconocido a nivel internacional

El dramaturgo tunjano Carlos Enrique Sánchez, director del Teatro Popular de Tunja, obtuvo el Segundo Premio en la categoría Adolescencias del III Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias.

“Muy contento de recibir esta distinción por parte del Instituto de Crítica Teatral de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Elena Walsh y el Grupo de Estudios Latinoamericanos de Literatura de Cuba”.

Ese reconocimiento fue otorgado tras un proceso de selección ardua ya que esta convocatoria fue a nivel hispanoamericano incluyendo España y participaron diferentes dramaturgos en tres categorías.

“Me dieron el segundo premio de infancias y adolescencias con una obra que se llama El Hijo de Murano”. El artista indicó a Caracol Radio que lleva muchos años dedicado a esta pasión por el arte “el otro año cumplo 50 años en esto y 25 años larguitos dedicados a escribir para niños, para títeres, pero también teatro histórico, teatro calle, en un compendio que ya son más de 100 obras que he escrito y que el Teatro Popular de Tunja ha llevado a escena con más de 40 obras mías”, señaló.

Para este artista, este premio también se debe al equipo que lo ha rodeado “da mucha alegría porque han sido muchos años de trabajo, no sólo individual sino de una cantidad de personas que han luchado por mantener vivo el teatro en Boyacá y eso demuestra que el teatro en el departamento se fortalece desde diferentes expresiones como puestas en escena, desde las giras de los grupos, la creación de espacios para las personas que nos dedicamos a escribir para el teatro”, indicó.

Sobre el TPT

Como lo indica en su página web, la Fundación cultural Teatro Popular de Tunja “TPT”, nace de la iniciativa de crear acciones artísticas, con el fin de generar elementos de educación y tolerancia, en el entendiendo de la diversidad Pluriétnica y multicultural arraigada en el país, es por esto que desde los espacios populares barriales de la ciudad de Tunja, se ha convocado desde el año 1999 a niños, jóvenes y adultos de diferentes lugares de la cuidad, a que hagan parte de este proceso creativo por medio de talleres de teatro, música, artes plásticas, literatura, danza, audiovisuales y puestas en escena.

En el año 2005 se conforma legalmente como Fundación Cultural Teatro Popular de Tunja TPT, con el fin de mejorar y hacer plausible sus objetivos en cooperación con los entes estales a nivel municipal, departamental y nacional, que propenden por el desarrollo del arte y la cultura.