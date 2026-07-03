Liberan al comerciante Hernán Yamid Caicedo tras secuestro en Isnos, Huila

Neiva

La liberación del comerciante Hernán Yamid Caicedo fue confirmada este jueves, luego de permanecer varios días secuestrado tras ser interceptado por hombres armados en su finca, ubicada en la vereda La Muralla, zona rural del municipio de Isnos, en el sur del Huila.

De manera preliminar, se conoció que Caicedo llegó por sus propios medios a su vivienda. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias en las que recuperó la libertad ni sobre su estado de salud.

El secuestro se registró el pasado 9 de junio y, durante las labores de búsqueda, las autoridades hallaron incinerada la camioneta en la que, presuntamente, fue transportado por sus secuestradores, hecho que incrementó la preocupación entre familiares y la comunidad.

Tras conocerse su regreso, familiares y allegados agradecieron las muestras de solidaridad, el apoyo ciudadano y las oraciones recibidas durante los días de incertidumbre. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial y avancen en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.